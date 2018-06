Kanadská sekta chce vyklonovat nového Hitlera

Vzorek kostí prý sekta získala tajně z moskevského archivu, kde jsou pozůstatky nacistického diktátora uloženy. Po sebevraždě "vůdce"v oblíčeném Berlíně v dubnu 1945 zlikvidovala jeho pozůstatky sovětská armáda. Hitlerova lebka a zuby byly ale odvezeny do Moskvy, kde jsou údajně dodnes.

Materiál potřebný ke klonování mohl podle informací citovaného deníku z Moskvy propašovat zkorumpovaný úředník.

Matkou klonovaného Adolfa Hitlera by se údajně měla stát dvaadvacetiletá studentka umění Marina Boisselierová - je prý jednou z 50 žen, které se nabídly donosit Hitlera ve vlastním těle.

Sekta Raelinaer sídlí v kanadském Montrealu a založil ji prý Claude Vorhilon, jež se nechá oslovat Rael. Sekta věří, že obyvatele naší planety stvořili mimozemšťané.

Prapodivný kanadský spolek údajně zaměstnává řadu vědců a v sídle sekty už čekají dva genetici a dva experti, až dojde k umělému oplodnění. Laboratoř, tedy vědecký mozek sekty, se nachází na utajeném místě.

Už nejznámější vědec všech dob Albert Einstein, otec teorie relativity, mnohokrát varoval před možným zneužitím vědeckých objevů. Jak opakovaně zdůrazňoval, v každé době se najdou jedinci, kteří chtějí vědecké objevy zneužít pro své šílené plány.

"Lidé s těmito sklony se bohužel najdou vždy a všude. Domnívám se ale, že to všechno patří do kategorie fanstamagorií a vůbec bychom tomu neměli přikládat význam. Kdyby se někomu přece jen povedlo vůdce nacistů naklonovat, tak to ještě nic neznamená. Stačí se podívat na proslulý film Hoši z Brazílie a každému musí být jasné, že takového Hitlera, jaký tento zločinec skutečně byl se vším všudy, se už nikomu nepodaří na svět přivést. A je to tak dobře," komentoval zprávu deníku Daily Record tajemník Federace židovských obcí v ČR Michal Kraus.