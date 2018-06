Místo nových prsou si Kanaďanka po rakovině nechala hruď potetovat

"Je to můj odznak cti a síly. Denně mi to připomíná boj, kterým jsem prošla. Vyhrála jsem tuhle válku a snad jsem to porazila kompletně," řekla listu Toronto Star čtyřiatřicetiletá Davidsonová, která své odhalené fotky umístila na Facebook, aby dodala odvahu dalším ženám.

Mastektomii prodělala v osmadvaceti letech. Ačkoli to je pro mladou ženu obrovské trauma, Kanaďanka se s tím vyrovnala dobře.

"Pořád jsem to já. Pořád jsem krásná. Nepotřebuju prsa, abych se tak cítila," prohlásila.

Kelly Davidsonová po mastektomii nepodstoupila rekonstrukci prsou.

"Tetování připomíná, jak jsem nakopala rakovinu do zadku a že poprsí neurčuje, kdo jsem jako osobnost nebo žena," dodala.

Na obrázku je víla s motýlky u vodopádu. Víla má znázorňovat ji samotnou a motýlci, kteří odlétají, jsou rakovina opouštějící její tělo.

I když ji různé druhy rakoviny trápily mnoho let, dívá se na svět s optimismem. V létě se bude vdávat. "Žiju a miluju život. Nenechám rakovinu, aby mě porazila. Když se vrátí, tak ji porazím jako předtím," věří statečná Kanaďanka.