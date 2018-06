Kanaďanka před šedesátkou porodí vlastní vnučku

Donnellyová chtěla své neplodné dceři Shannon splnit její největší přání - mít dítě.

"Cítila jsem se kvůli nim špatně a řekla jsem si, co znamená devět měsíců mého života? Oni za tu krátkou dobu budou mít dítě po zbytek svých životů. Byl to ale dlouhý proces a museli použít velké množství léků na plodnost, nakonec se to vyplatilo. Stála jsem ve frontě na kafe, když mi lékař oznámil, že jsem v tom. Lidé si museli myslet, že mi někdo umřel, jak jsem se začala v tu chvíli třást,“ svěřila Donnellyová listu Daily Mirror.

Lékaři však podobný typ náhradního mateřství nevidí moc rádi. Vysoký věk matky představuje vysoké riziko pro ně samotné i dítě.

"Je to něco, co lékařská komunita běžně nedoporučuje,“ tvrdí kalifornský expert na plodnost Michael Murray z Northern California Fertility Medical Center.

Na světě už ale rodily daleko starší ženy. Nejstarší matkou je Indka Omkari Panwar, která porodila, když jí bylo 70 let.