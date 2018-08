Plánuji návrat do Kanady, říká Lucie Vondráčková po rozchodu s Plekancem

Lucie Vondráčková se v uplynulých dnech vrátila z Kanady do Česka, aby i se syny Matyášem (6) a Adamem (3) navštívila své rodiče.



Po oznámeném rozchodu zrušila Vondráčková některé pracovní povinnosti a snaží se co nejvíce věnovat dětem.

„Potřebuju, aby se toho pro ně měnilo co nejmíň, takže teď se všechno točí kolem nich. Je pro mě důležitý, aby se taky co nejvíc smáli,“ říká Vondráčková v rozhovoru pro tn.cz.

Život v Česku zpěvačka neplánuje a chce se vrátit do Kanady, kde jsou oba synové zapsaní do škol. „Některé práce ale nejdou ani odložit ani přesunout, takže to musím dodělat,“ říká Vondráčková, která zároveň děkuje všem fanouškům za jejich silnou podporu v náročném životním období.

„Je to nečekané a člověk najednou vidí, kolik má přátel. Tolik lásky a pochopení jsem nečekala,“ dodává Vondráčková.

Zpěvačka Lucie Vondráčková se s hokejistou Montreal Canadiens seznámila v červnu roku 2010 na akci Jágr Teamu. Vzali se v roce 2011 v pražském Trojském zámečku bez větší pozornosti médií.



Tomáš Plekanec se v únoru tohoto roku po patnácti letech přestěhoval z kanadského Montrealu do Toronta. Jeho manželka Lucie Vondráčková i s dětmi zůstala v Montrealu.