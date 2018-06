Kamiony selhaly, a tak uprchlíky zachraňovali osli

Podle něho nebýt oslů, potraviny a zimní potřeby by do oblasti nikdy nedorazily. Mnoho lidí prý považovalo celou operaci za nemožnou.

OSN musela zmobilizovat osly poté, co 36 kamiónů s pomocí zůstalo zablokováno na cestě, která nebyla včas odminována. V provincii Samangan tak 5000 lidí, kteří uprchli kvůli bojům mezi vládním hnutím Taliban a opozicí, hrozil hlad.

Podle Semplea si OSN v říjnu uvědomila, že náklaďáky na dopravu 150 tun obilí a 1000 stanů nebudou stačit. Do počátku ledna bylo pak do postižené oblasti přepraveno 6000 oslích nákladů. Semple řekl, že OSN využívala těchto zvířat již dříve, ale nikdy v takovém rozsahu.

OSN odhaduje celkový počet uprchlíků v důsledku pokračující občanské války v Afghánistánu na 100.000. Z toho 60.000 jich žije v nuzných podmínkách v Pandžšírském údolí a 40.000 v Kábulu.