Kamila Nývltová zkouší nadoraz, kolegovi rozsekla obočí

Třiadvacetiletá Nývltová hraje v Aidě titulní postavu. Jako nubijská princezna a otrokyně má v muzikálu i bojové scény, při nichž se ohání mečem a práská bičem. Své statné kolegy hází přes rameno a nešetří ani svého partnera Tomáše Smičku, který zpívá v company.

"Trénink byl velice náročný, zkoušeli a připravovali jsme tuto scénu celé 3 měsíce, co probíhalo zkoušení Aidy. Mám kolena a ruce samé modřiny. Dokonce jsem jednomu kolegovi při zkoušce rozsekla obočí," přiznala zpěvačka.

"Zpětně se tomu již smějeme s tím, že to mohlo dopadnout mnohem hůře," říká muzikálová Aida.

"Dokonce jsem si bitku zkoušela i několikrát s přítelem doma, abych si to zažila a nezapomněla to. Celou dobu jsem si připadala jako veliká bojovnice, která dokáže skolit každého chlapa na kolena. Získala jsem s tím opravdu výbornou fyzičku a sílu v rukách. Moc mě to bavilo a určitě bych se do budoucna nebránila opět něco takového zkusit, třeba přijde i muzikál Xena, kde bych si své naučené bojové umění mohla znovu vyzkoušet," libovala si Nývltová.

"Můj trenér Petr Nůsek mi řekl, že jsem ženská, která má neskutečnou páru, a že by mě rovnou zaměstnal v jeho profesionální bojové skupině," dodala se smíchem někdejší finalistka pěvecké soutěže X-Factor, pro níž je Aida už čtvrtou hlavní muzikálovou rolí.