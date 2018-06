Kamila Nývltová je zamilovaná až po uši: Větší byt a svatba, plánuje

"Musím říct, že v tom lítám až po uši. Vím, že se to nemá říkat, aby se něco nezakřiklo, ale já to tak cítím. Kdyby to bylo i v budoucnu tak krásné, jako je teď, neodmítla bych ani žádost o ruku," řekla iDNES.cz Kamila Nývltová.

Vztahu paradoxně ani neškodí, že si mladý pár takříkajíc nosí práci domu. Oba totiž vystupují v představeních Hudebního divadla Karlín. "I když spolu trávíme hodně času v práci, společných chvil jsme se ještě nenabažili, ba naopak, hledáme momentálně větší byt, který bychom si chtěli od začátku zařídit podle našeho vkusu. Do toho už promýšlíme i letní dovolenou. Přemýšlíme nad nějakou cestou k moři a pak o dovolené u nás. Rádi bychom Čechy poznali víc. A pak nás taky lákají rafty," plánuje představitelka muzikálové Aidy.



Vítěz kategorie 15-26 let soutěže Česko zpívá Lukáš Pravda s porotci Na vyhlášení vítězů soutěže Česko zpívá vystoupilo i duo DaeMen.

Kamil Nývltová a Tomáš Smička přišli ruku v ruce i na právě uzavřený sedmý ročník mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá. Oba spolu s Bohoušem Josefem, Tomášem Savkou či Renatou Drössler zasedli v porotě, Kamila navíc celý večer moderovala.

"Na vítězi jsme se shodli téměř jednohlasně, Lukáš Pravda je pro nás už hotový zpěvák," dodala k vítězi soutěže Nývltová, která se mimochodem objeví i v novém filmu Tomáše Magnuska Jedlíci aneb Sto kilo lásky.