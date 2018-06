Zpěvačka Kamila Nývltová v Chorvatsku vystavila své křivky

Kamila Nývltová si k odpočinku vybrala malebné městečko Mounat. Leží u hranic s Černou horou, má jen 350 obyvatel, dvě hospůdky, malou pláž, jeden obchod a jeden půvabný kostel. To vše zaručilo naprostý klid a pohodu.

"Počasí bylo tak na střídačku, teplo a slunce, ale i déšť a bouřky. Takže jsme střídali opalování s výletováním. Byli jsme třeba v Dubrovníku. Kouzelné klasické starobylé uličky s překrásnými kostelíky, všude hráli muzikanti chorvatské lidovky. Jeden den jsme vyrazili do Černé Hory do Kotoru, a kdo tam byl, ví, že se nedá ani popsat krása a monstróznost Kotorských stěn. Jedním slovem fascinující. To prostě musíte vidět. Opravdu mě tyto přírodní úkazy dostávají," líčí zpěvačka, která ve velkém ujížděla i na plodech Jaderského moře.

"Pečené čerstvě nalovené ryby mě dostávaly do extáze. Je to úplně něco jiného než koupené ryby v obchodě. Ochutnala jsem také čerstvé pečené kalamáry, sardinky s červenou cibulí a další mořské speciality. Prostě ať žije Chorvatsko. Moře je tak průzračné, že vidíte opravdu hodně do hloubky a skaliska kolem pobřeží jsou nádherná. Načerpala jsem tam mnoho energie," doplňuje Nývltová.

O malou "vadu" na kráse se postarala jen nehoda jejího partnera Tomáše Smičky, který si hned na začátku dovolené přivodil úraz na skateboardu.

Tomáš Smička si přivodil zranění na skateboardu. Partner Kamily Nývltové Tomáš odnesl jízdu na skateboardu zraněním.

"Když jsem ho viděla, jak se vrací do apartmánu a je celý od krve, myslela jsem, že se na místě rozbrečím a zároveň jsem mu chtěla dát pořádný výprask. Ale nakonec to vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo. Měl celé tělo odřené, ale nejvíce to odnesly ruce. Poslali jsme ho s houbičkou na nádobí do moře, aby si tam vydrbal z ran škváru. Ale i přes všechny trampoty jsme si dovolenou pořádně užili. Odpočívali jsme a dělali jsme to, na co nemáme přes rok čas. Hráli kanastu, žolíky, luštili křížovky a především nabírali energii do další práce a nových projektů, které nás od září čekají."

Kamilu Nývltovou čeká obnovená premiéra muzikálu Kleopatra v novém nastudování po boku Daniela Hůlky v roli Ceasara, spolu se také potkají při tour muzikálu Dracula. Mladou zpěvačku čeká i focení kalendáře pro nadaci Anavita a koncert v Lucerně na podporu jejího projektu.