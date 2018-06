LÁSKA POD LUPOU: Miluju jeho tělo, říká Nývltová a odhaluje i vlastní

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

Kamila: Když jsem ho poprvé viděla, jak schází ze schodů naproti mně, věděla jsem, že je to on. Od té doby jsem na něj neustále myslela.

Tomáš: Schodiště v Divadle Hybernia.



LÁSKA POD LUPOU: Kamila Nývltová a Tomáš Smička / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: LUCIE PRŮŽKOVÁ / Styling: KAROLINA DRÖSSLER / LoLaArt / Mango, Mohito, Promod

PRVNÍ RANDE

Kamila: Ani nevím, jestli nějaké bylo, protože jsme spolu trávili hodně času v divadle mezi všemi ostatními a nikdy jsme to jako rande nebrali. Vždy to bylo takové oťukávání. Až v prosinci jsme šli společně na Staromák a tam se to potom tak nějak událo samo.

Tomáš: My to typické první rande neměli. Ale když tak přemýšlím, tak mě napadají Vánoční trhy na Staroměstském náměstí.

PRVNÍ POLIBEK

Kamila: To si pamatuji přesně, bylo 26. prosince hodně brzy ráno a byl trošku nervózní. Myslím.

Tomáš: Trochu nervozní.

PRVNÍ VÝMĚNY NÁZORŮ

Kamila: Tak to si přesně nepamatuji, ale každý člověk je svobodný a může si vyjadřovat své názory, jak chce a kdy chce, a tak je to i u nás. Když máme na něco každý jiný názor, tak to řekneme.

Tomáš: Asi nebyly nijak zásadní, takže se mi všechny slévají do jednoho.

CO MĚ NA NĚM / NÍ NEJVÍC PŘITAHUJE

Kamila: Pro mě má nádherně vypracované tělo a nejvíce na něm miluji jeho oči!

Tomáš: Její hlas a tělo.

CO SI NA NĚM / NÍ NEJVÍC CENÍM

Kamila: To, že tu pro mě vždycky je, vždy mi řekne to, co si myslí, a bere mě takovou, jaká jsem, a to, i když mi někdy pořádně hrabe.

Tomáš: To, jaký je člověk.

PRVNÍ SLZY

Kamila: Asi to bylo v situaci, kdy jsme si nebyli jistí, že je to mezi námi v pořádku.

Tomáš: Když Kamuš zemřela fenka Teddynka.

NEJEMOTIVNĚJŠÍ ZÁŽITEK

Kamila: Když ho třeba vidím tančit. Má veliký dar, a i proto jsem na něj vždy hodně pyšná.

Tomáš: Když zpívá Aidu… a pak noční toulání po pláži.

SPOLEČNÉ BYDLENÍ

Kamila: Bydlíme spolu v jednom bytečku v podstatě od začátku našeho vztahu a za chvilku to bude rok. A musím říct, že je to krásný, když třeba přijdete domů a víte, že na vás někdo čeká, nebo neusínáte sám. Mám pocit zázemí a jistoty, a to je pro mě nejdůležitější. V příštím roce, jestli to dobře půjde, se chceme společně stěhovat do většího bytečku.

Tomáš: Jsme spokojení a Kamča se o mě stará, takže se mám jako v bavlnce. Ale trošku se bojím její odpovědi.



DOJMY RODIČŮ

Kamila: Našim je Tomáš sympatický od začátku. Nemohla jsem si nic víc přát, než aby si sedli. Byli jsme společně na dovolené u moře a bylo to super. Tom je skvělý společník, a proto si myslím, že vždy skvěle zapadne a se všema si rozumí.

Tomáš: Naši jsou nadšení. A překvapilo je, jak je Kamča drobounká a malá. Oproti tomu, když ji vidí v televizi.