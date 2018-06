RODINA POD LUPOU: Její druhý kluk byl šílený, přiznává máma Nývltové

ČÍM SI LEZEME NA NERVY

Iveta: Ani snad nevím, čím by mi Kamča lezla na nervy. Snad jen tím, že je moc důvěřivá a každému se snaží vyhovět a pak se tím trápí, protože ji lidé často obalamutí.

Kamila: No tak hádáme se jako každá máma s dcerou. Někdy mám úplně jiné názory než ona, ale to je asi normální. Spíš se ale hádáme po stránce pracovní, jelikož mi mamka dělá manažerku, tak si občas vyměňujeme názory a já se s ní dohaduju. Ale většinou zvítězí ten silnější, takže mamka. (smích)

KVŮLI ČEMU SE DOHADUJEME NEJČASTĚJI

Iveta: Dohadujeme se jako každá matka s dcerou. Ale u nás je to jen spíš po pracovní stránce. Když děláte dceři manažera, je to prostě řehole. Dovolí si k vám to, co by jinému neřekla. I když vím, že mám na sto procent pravdu a že to, co jí říkám k její práci, je pro její dobro, setkám se většinou s nepochopením. Stojí mě vždy velké úsilí všechny své připomínky obhájit. Někdy si říkám, jestli mám tohle vůbec zapotřebí. A vzápětí si odpovím, že mám. Protože ji miluji, záleží mi na tom, co bude s jejím talentem, který má od pánaboha, a jak s ním bude nakládat, i na tom, aby byla profesně i osobně spokojená.

Kamila: Asi jak mám zrovna náladu, když jsem třeba naštvaná nebo se mi něco nelíbí, tak mě stačí jen naťuknout a už spustím a jsem hrozně nepříjemná. Ale jinak si myslím, že nejsem hádavý typ a jsem taková v pohodě. Spíš mám ráda, když je všechno podle mě, umím být šíleně umíněná a chci dosáhnout svého. Takže z toho většina našich hádek vzniká, ale pak to rozdejchám, ujasním si věci a je to zase dobrý.

NA CO MÁME STEJNÝ NÁZOR

Iveta: Tak to vím úplně přesně, na rodinu, na zázemí, na smysl a hodnoty života. Také na to, že je fajn mít pár opravdových přátel, kteří jsou za každých okolností při vás, chovat se slušně k lidem i ke všemu živému. Ctít zákony přírody a prosit boha o sílu, zdraví a žít v jisté harmonii a pokoře.

Kamila: Určitě na práci a na hudební scénu u nás v České republice. V tom se rozhodně shodneme. Dále se shodneme ve vaření, ale to já většinou poslouchám a ještě se i učím. Přece jenom je mamka veliká kuchařka. A taky všeobecně máme podobné názory, přece jenom jsem jako dcera ovlivněná tím, v čem jsem vyrůstala a jak jsem to vše okolo sebe v dospívání pozorovala.

CO ŘÍKÁM NA JEJÍ PARTNERY

Iveta: Zatím jsme poznali jen tři Kamčiny partnery. Ten první byl fajn kluk, ale byli ještě oba moc mladí a láska nevydržela. Druhý byl naprosto „šílený“. Prostě člověk, který dokázal ovládat lidi a tak je zblbnout, že byli ochotní udělat vše, co on chtěl. A Kamilka bohužel musela projít tímto poznáním. Bylo to pro ni i pro nás velmi složité období. Jsem ráda, že si tím prošla a doufám, že takového chlapa už v životě nepotká. Tomáš, současný přítel Kamči, je kluk, kterého si všichni zamilují hned, když se někde objeví. Nemá problém navázat kontakt a hned se dát do řeči. V každém případě bych si přála, jako každá máma, aby byla moje dcera se svým partnerem šťastná, jako jsem já se svým manželem, se kterým oslavíme příští rok již 30 let krásného společného života. A nikomu to neříkejte, já ho i po tolika letech miluji!

Kamila: Mamča je dost upřímná, takže když se jí někdo nelíbí, nebo z něj cítí nějakou negativní energii, tak mi to řekne, i když ví, že s ní nebudu souhlasit a budu se s ní dohadovat. Ale to podle mě dělají mamky i v jiných rodinách. Ale myslím si, že teď je se „zeťákem“ spokojená. Rozumí si s ním nejen ona, ale i celá moje rodina. Mají ho rádi a to je pro mě důležité. Neumím si představit, že bych měla chlapa, kterého by neměla moje rodina ráda.

KDY JSEM SE O NI NEJVÍCE BÁLA

Iveta: Když zhasla světla v X Factoru, přijela tehdy domů, seděla celé dny u počítače a prohlížela si videa z televizních přenosů a evidentně viděla, že je konec. Byla nešťastná a nevěděla, co dělat dál. „Kopala kolem sebe“, nechtěla s nikým mluvit, nechtěla nic. To, že těmto lidem okamžitě volají producenti a agentury, je utopie. Většinou se nic nestane, hvězdička chvilku svítí, sem tam si ji někdo pozve na nějaké vystoupení a je konec. Kamila měla štěstí, že po týdnu zavolal Michal David a nabídl jí roli Kleopatry. Od toho se odvíjely další věci. Místo aby zpívala pod nějakou agenturou, začali jsme ji, jak se říká, „dělat my“. Na zaplacení profi agentury by neměla peníze a my to pro ni děláme rádi zadarmo. Ale v tomto období jsem se o ni opravdu hodně bála, protože byla úplně na dně. Na jednu stranu těmto dětem ukážou, jak chutná sláva, ale v momentě když už jsou „mimo hru“, čeká je tvrdý dopad a málokdo to unese bez následků.

Kamila: Tak to ani nevím, protože mamka je tak silná osobnost a nedá na sobě nic znát, že se to na ní špatně pozná. Ale minulý rok mi volala a měla nějaké špatné výsledky od doktora a čekala na nějaké vyšetření a nebylo to pozitivní. Tak to jsem se bála, že to nedopadne dobře, protože bych to asi nedala. Já ji prostě miluju. Je nejúžasnější máma na světě, miluje mě, jak nejvíc umí, a je tu vždy pro mě.

ČÍM SE NEJVÍC PŘEKVAPUJEME

Iveta: Na to jak je důvěřivá a křehká, dokáže být skvělá opora. Dokáže s vámi rozebrat i těžkou situaci a dokáže, jak se říká, i slovem pohladit a povzbudit. To je dar a jsem ráda, že ho využívá a pomáhá lidem. Na druhou stranu mi někdy přechází zrak, no spíše sluch z toho, když si Kamča sama domluví nějaké vystoupení, udělá přesně to, co nechce, abych dělala já, naslibuje pořadatelům všechno možný. Pak mi pořadatel volá a já jen zírám, jak byla Kamča výřečná. Těžko se mi pak tohle uvádí do reality a do praxe.

Kamila: Já ji rozhodně nepřestávám překvapovat pořád, jak říká mamka (smích). Vždycky totiž vymyslím nějakou kravinu a pak s ní přijdu za mamkou a ona nepřestává být udivená z toho, co jsem zase vymyslela.

CO SPOLU PODNIKÁME NEJČASTĚJI

Iveta: Musím říci, že je to úplně jednoduché a vlastně to je všední věc, nejraději s ní nakupuji hadříky. To jsme obě úplně ve svém živlu a hlavně na to máme klid a chápeme své potřeby, podívat se ještě na tohle a na tamto… Což naši chlapi prostě nechápou.

Kamila: Tak nejraději mě má mamka asi u sebe doma ve Rtyni, protože cítí, že jsem doma s rodinou a jsme všichni pohromadě. Ale jinak spolu všichni jezdíme na dovolenou, to si vždycky moc užijeme a je to skvěle strávených několik dní mimo realitu. A určitě asi jako všude, spolu rády chodíme nakupovat a já moc ráda mamče radím, co jí sluší a v čem je kóča.

CO BYCH Z NÍ CHTĚLA MÍT

Iveta: Bude to znít jako klišé, ale chtěla bych, aby byla obyčejně šťastná. Vím, že život dokáže někdy tak zamíchat kartami, že obyčejné štěstí je nad všechny věci.

Kamila: Myslím, že je to mamce jedno. Ta si vždycky přála jediné, jen to, abych byla šťastná a spokojená. O nic jiného jí nešlo a nikdy ze mě nechtěla mít „slavnou zpěvačku“. I když si myslím, že ví, že ve zpěvu mám největší potenciál a mám k tomu dar od pánaboha. A věří, že v tom jednou dojdu daleko, takže uvidíme. Ale i kdybych byla popelář nebo lékařka, vždycky by mě podporovala.

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK

Iveta: Že přišla na tento svět, je to pro mě obrovský dar, kterého si nikdy nepřestanu vážit. A musím říci, že si to uvědomuji čím dál víc a nepřestanu za to bohu nikdy děkovat.

Kamila: Pro mě je asi největším dárkem to, že mám tak skvělou mamku.

ČÍM TEĎ NEJVÍCE ŽIJEME

Iveta: Kamilka žije především svoji láskou k příteli a zpěvem. Je mladinká, takže to se dá pochopit. Vidím, jak mi roste před očima z malé holčičky ve skutečnou ženu, jak mě přestává potřebovat a dokáže si s mnoha věcmi poradit sama. Vím, že dostala obrovský dar a věřím, že s ním naloží tak, aby byl prospěšný všem, že dokáže rozdávat sílu i radost a to bude moc fajn. Když bude s tím darem dobře zacházet, dokáže ještě v životě mnoho věcí, které ovlivní pozitivně život mnoha lidem.

Kamila: Mamka žije pořád v hrozném stresu. Má hodně moc práce jak se svojí taneční školou, tak se mnou a celým managmentem s tím spojeným. To ji zaměstnává hodně, až mě to někdy štve, protože bych jí to chtěla nějakým způsobem jednou vrátit, aby už mohla jen odpočívat. A určitě mamka žije naší rodinou, má tu mého taťku a malýho bráchu, no malýho, už mu je dvanáct, ale to je pro ni taková energie. Ona ty svoje dva chlapy prostě zbožňuje.