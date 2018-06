Zpěvačka Nývltová zuří, někdo jí poškrábal nový lak na autě

Kamila Nývltová našla své auto na ulici před domem vyzdobené hlubokými škrábanci. Mladou zpěvačku to pořádně rozzuřilo.

"Nechápu, jak tohle někdo může udělat a hlavně proč? Nezná snad hodnotu věcí, které ničí? Je to na kompletně nový lak," rozčilovala se Nývltová.

"Já vím, že jsou mnohem horší věci na světě, ale ničit cizím lidem jejich věci jen pro pobavení, to je ubohost. Já bych za krádeže a vandalství sekala ruce. To by jistě každého odradilo. V některých zemích to tak funguje a je také fakt, že tam necháte otevřené auto nebo někde něco položíte a ono to tam prostě zůstane, než si to vezmete. Nikdo si nedovolí na to ani sáhnout," říká zpěvačka.



"Jsem z té události smutná… Auto si opatruji, dali mi ho rodiče, abych mohla jezdit na vystoupení a také častěji domů," dodala.

Nepříjemnost s autem přišla navíc v době, kdy se Nývltová potýká se zdravotními problémy. Zánět průdušek ji postihl právě v době, kdy má zkoušet na svůj narozeninový koncert, který bude 13. června na Občanské plovárně a kde pokřtí svůj nový singl a videoklip Jsem to já.

Kvůli nemoci ale oslavu neruší, dokonce nevynechává ani další vystoupení, na něž jezdí i s vysokou teplotou.

"Vím, že nemocný člověk má ležet a odpočívat doma. Ale co mi zbývá, když to nemám na hlasivkách, zvednu se z postele a jedu. Nechci zklamat lidi, co na mě na akcích čekají, a organizátory, kterým jsem slíbila, že vystoupím. Umím si představit, co dá práce připravit akci, tak to nechci nikomu kazit a komplikovat," říká zpěvačka.