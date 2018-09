Dobývat mají muži, učím to i vnučky, říká hvězda filmu Líbáš jako Bůh

Ve své rodné zemi je herečka Kamila Magálová uznávanou členkou činohry Slovenského národního divadla.

Čeští diváci si ji zase zamilovali vedle charismatických mužských protějšků Oldřicha Kaisera a Jiřího Bartošky v komediích Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel.

V nové pohádce Když draka bolí hlava si slovenská herečka zahrála po boku dalšího českého velikána – legendárního Karla Gotta. V mládí však mezi mistrovy skalní fanynky zrovna nepatřila. „Sice jsem si ho ráda poslechla, ale vyrůstala jsem na Rolling Stones. Jsem stará rockerka, líbil se mi zvířecí Mick Jagger,“ směje se energická zrzka.



Do kin právě míří nová pohádka Když draka bolí hlava, kde jste si střihla jednu z hlavních rolí. Co se vám na téhle práci líbilo nejvíc?

Je to typická pohádka s nádhernými kostýmy a scenériemi. Takové filmy by se skutečně měly točit, protože to bude podívaná nejen pro děti, ale i pro dospělé. Navíc se mi moc líbí původní záměr, že drak má dvě hlavy, přičemž jedna mluví česky a druhá slovensky. To je úžasné, protože – musíme si přiznat – tady v Česku nám pomalu málokdo rozumí, když hovoříme slovensky. Je to škoda.

Stává se vám v Česku často, že musíte trochu zvolnit tempo řeči, protože se lidé ve slovenštině začínají ztrácet?

Ano. U starších lidí samozřejmě ne, ale děti a mladí, třeba patnáctiletí lidé, už mají problém. Je to pochopitelné, když s tím jazykem nepřicházejí do styku. Na druhou stranu, sedmdesát roků jsme spolu žili v jednom státě, a teď se budeme tvářit, že snad bude lepší dorozumívat se mezi sebou anglicky? Zdá se mi to divné. Nejsem tu od toho, abych to kritizovala, jen říkám, že je to smutné. Je škoda, že až dnešní děti vyrostou a přejedou o tři sta kilometrů z Prahy do Bratislavy nebo třeba do Tater, nebudou rozumět místním lidem. Tyhle problémy mají ale spíše Češi. Slováci jsou na tom se znalostí češtiny asi líp. My naštěstí na Slovensku máme českou televizi a vysílají se v ní české pohádky v češtině. Zabolelo mě, když jsem ve vaší televizi viděla celovečerní slovenský film pro dospělé předabovaný do češtiny. To už je trošku „zu viel“, jak říkají Němci. Naštěstí se to ale už trochu vrací zpět, protože jsou různé pořady, v nichž je například moderátorská dvojice Slovák a Čech. Jsem ráda, že přibývají projekty, díky kterým se znovu takto sbližujeme.

Nenastaly při natáčení nové pohádky nějaké adrenalinové situace? V pohádkách se přeci jen objevují i akčnější scény.

S Karlem Gottem, který hraje mého královského manžela, jsem akčnější scény nezažívala, takže jsme byli takový pohodový klidný pár. Naštěstí nám na place nic nehrozilo, akorát jsme museli pokaždé vyšplhat po strmém kopci k našemu pohádkovému domečku, kde jsme žili. Měli jsme štěstí, že nám na cestu ani jednou nezapršelo, jinak bychom se nahoru nevyškrábali. (smích) Jinak to opravdu bylo jedno z nejpříjemnějších natáčení v mojí kariéře.

Jiří Bartoška, Kamila Magálová a Oldřich Kaiser ve filmu Líbáš jako Bůh z roku 2009. Je to jeden z divácky nejúspěšnějších českých snímků.

Ptám se proto, že vaše předešlé natáčení filmu Hmyz režiséra Jana Švankmajera se neobešlo bez jedné krkolomné scény, kterou jste později zdravotně odnesla.

Myslíte, jak jsem statečně padala na jevišti? Víte, herec je od toho, aby co nejlépe splnil, co po něm režisér vyžaduje. A snaží se být co nejlepší, protože tak trochu počítá s tím, že když bude dobrý, možná ho režisér obsadí i příště. (smích) Řekli mi: „Letíš, spadneš, svalíš se. Zkusíš si to a jedeme!“ Jenže já jsem namítla, co když ta zkouška dopadne špatně? Pojďme rovnou naostro. No a vyšlo to hned napoprvé. Jenže o tři měsíce později jsem musela jít na operaci kolene. Pořád se to zhoršovalo a lékař mi tvrdil, že jsem musela prodělat nějaký úraz. Já o ničem takovém nevěděla, protože to, že jsem bravurně splnila, co po mně režisér chtěl a celý štáb mi zatleskal, jsem nebrala jako úraz! Až zpětně mi došlo, že to asi byl ten důvod. Nakonec to odnesl meniskus, potrhané šlachy a prasklá chrupavka.

Mít za hereckého partnera Karla Gotta byl jistě zážitek. Když se vrátíte v čase do doby, kdy jste byla náctileté děvče, byla jste do něj někdy platonicky zamilovaná?

To ne. Obdivovala jsem ho jako zpěváka a brala jsem ho jako velkého profesionála. Ráda jsem si ho poslechla, ale že by to byl můj idol, to ne. Doufám, že se nebude zlobit. (smích) Měl sice ten šarmantní úsměv a šibalské modré oči, ale neočarovaly mě. Možná proto, že jsem věděla, že je to něco nedostižného.

Kdo tedy vlastně byl váš idol?

Vyrůstala jsem na Beatles a Rolling Stones. Ani ty jsem ale neměla vylepené na stěnách pokoje. Přesto tyhle skupiny formovaly můj vztah k populární hudbě.

Kamila Magálová ■ Narodila se 16. listopadu 1950 v Bratislavě.

■ Její otec Ladislav Slovák byl věhlasný slovenský dirigent. Bratr Marián Slovák je herec.

■ Herectví vystudovala na bratislavské VŠMU.

■ Od osmdesátých let je stálou členkou Činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě.

■ Do povědomí českých diváků se dostala především díky roli Heleny v komedii Marie Poledňákové Líbáš jako Bůh z roku 2009, a v jejím pokračování Líbáš jako ďábel.

■ V roce 2012 se po dvaačtyřiceti letech rozvedla s podnikatelem Slavomírem Magálem.

Jestli se vám líbil Mick Jagger, už chápu, proč vás nechaly chladnou modré oči Karla Gotta.

No jistě! Mně se tahle zvěř vždycky líbila a on je prostě zvíře! V tom je jeho jedinečnost. Když ho ještě teď vidím, jak skáče na pódiu stejně, jako když byl mladý… To je přírodní úkaz. Musíte to obdivovat. A pak je tady ta jejich muzika. Víte, já jsem stará rockerka, takže to je něco pro mě. Můj bratr měl dokonce beatovou skupinu a přes něj jsem se seznamovala s touto hudbou. Měli jsme známé, díky kterým se právě i desky Rolling Stones dostávaly za komunistů k nám a nadšeně jsme je poslouchali.

Není to trochu neštěstí, když má žena slabost pro muže, které jste trefně nazvala zvěří? Zkrátka nespoutané typy?

Je to hrozně nebezpečné. Myslím, že zvláště zpěváci to mají na všech těch koncertech hrozně těžké, protože fanynky mnohdy nemají zábrany. Tohle jsem já nikdy nedělala. Ani u chlapců, kteří se mi líbili, jsem nikdy nevolila strategii, že bych po nich vyjela. Moje babička mě učila, že dobývat mají chlapi a ne ženy, protože jakmile dobývá žena, chlapa to vůbec nezajímá. A je to pravda. Teď to učím svoje vnučky.

S jednou z vašich vnuček bydlíte, takže spolu máte asi hodně silné pouto. Jste babička-kamarádka?

Ano, zvykly jsme si říkat si všechno. A když říkám všechno, myslím tím úplně všechno, takže samozřejmě i pokud jde o chlapy. Svěřovala se nejen ona mně, ale i já jí. Možná proto to tak skvěle fungovalo. Bydlely jsme spolu donedávna, ale teď v září mi odjela studovat na tři roky do Madridu. Už jsem to i oplakala, ale vím, že je to pro její dobro.

Není pro herečku obtížné nepodlehnout kouzlu hereckého kolegy?

Horší je to pro muže, protože ti nemají takové zábrany jako my ženy. (smích) Víte, jsou typy herců – kolegů, u kterých chemie funguje. Ladí vám dialog, navzájem se posloucháte a je mezi vámi jisté příjemné napětí. Tehdy to sice funguje, ale nesmíte překročit jistou hranici. Někdo ji občas překročí, ale to se může stát i mezi sekretářkou a ředitelem, to nemusíme chodit daleko. Pak jsou tady ale kolegové, kteří vám vůbec nesednou, jenže vy s nimi stejně musíte pracovat.

Tváříte se tak, že i s tímhle typem kolegů asi máte své zkušenosti.

To mám. Dokonce jsem jednou hrála se svým bratrem manželský pár, který se rozvádí, a musel mě objímat a líbat. To bylo opravdu to nejtěžší natáčení. Incest jako hrom. Ptala jsem se režiséra Stana Párnického, proč mi to dělá? Navíc to bylo v době, kdy jsme se s bratrem moc nepohodli. On mi na to odpověděl, že právě to napětí mezi námi se mu líbí. Musím ale říct, že výsledek byl nakonec opravdu perfektní.

Kamila Magálová hraje v pohádce Když draka bolí hlava partnerku Karla Gotta. Oba spolu k filmu navíc nazpívali duet.

Pojďme ještě na chvilku k pohádkovému motivu. Označila byste nějaké své životní období jako pohádkové?

To je těžká otázka, protože jsem odmalička neměla jednoduchý život. Dnes beru za pohádkový každý den, kdy svítí slunko, nejsem nemocná a mé děti jsou šťastné a zdravé. Vím, že to zní jako klišé, ale v mém věku je to tak. Můžu říct, že teď zažívám velmi pěkné období. Mám svůj dům, kde žiju sama a užívám si to plnými doušky.

Nevadí vám samota?

Mám ráda samotu, nikoli osamělost. V tom je velký rozdíl. Mám krásný dům s velkou zahradou, a v domě máte pořád nějakou práci. Ráda si to tam zvelebuju, obklopuju se květinami, ráda si tam čtu na terase. Vlastně tam dělám ráda a s láskou cokoli, a proto se doma dobře cítím. Když chci, nejsem sama, protože mám kolem sebe spoustu přátel a skvělých lidí. Zařídím si to ale tak, jak já chci a kdy chci. Mít vedle sebe někoho, kdo není příjemný, kdo vám už celkem nevoní a dělat mu sluhu… To mám už za sebou.

Před pěti lety jste se rozvedla. Trvalo dlouho, než jste tuhle zásadní životní změnu dokázala vnitřně přijmout?

Povím vám na to jedinou věc. Nejhorší zjištění je, když si uvědomíte, že jste dvaačtyřicet let žili s člověkem, kterého jste vůbec neznali. To je ta největší prohra. Moje prohra.

Takhle to vnímáte?

Ano. A právě proto jsem ráda, že je to teď tak, jak to je. Jen se to mohlo stát trochu dřív. (smích) Ale možná měl pravdu pan Werich, který mi kdysi mezi čtyřma očima řekl: „Děvenko, všechno v životě je tak, jak má být.“