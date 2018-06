VIDEOKLIP: Debbi má konkurenci, ani tahle zrzka se nebojí ukázat půvab

Kamila Hübsch měla v minulosti blíž k modelingu. Ale poté, co se před třemi lety zúčastnila soutěže Pretty Woman, kde také zpívala, vložila veškeré naděje právě do hudby. Zrzka se z ní stala nedávno, dřív bývala blondýna.

"Nápad zkusit zrzku přišel zcela náhodou a spontánně, prostě fakt úplně klasický nápad. Nejdřív jsem z toho měla obavy, ale pak proběhlo pár konzultací ohledně nové barvy a řekla jsem si, že to zkusím. Ze změny mám radost," řekla iDNES.cz Kamila Hübsch.

Nový účes předvádí v plné síle ve videoklipu Život až zítra, v němž se nebála odhalit i své sexy křivky. Jak sama říká, je to první větší projekt, ve kterém může posluchačům ukázat, jaká je.

Zpěvačka Kamila Hübsch

"Image je určitě důležitá. Image, včetně oblékání, prostě dotváří obrázek Kamily - zpěvačky. Charakterizuje mě, pomáhá mi se cítit a vypadat dobře. Takže bych se nikdy nenechala uvrtat do něčeho, s čím nesouhlasím, co mi nesedí. A hlavně - holky se rády líbí, takže tady ani snad není co víc dodat," dodává k proměně zpěvačka.

Kamila Hübsch nyní připravuje své první album. A po pražském koncertu v Hard Rock Cafe se teď připravuje na letní Sázavafest, kde 3. srpna zazpívá i s kapelou. A cíle? "Vyhrát Slavíka," uzavírá se smíchem zpěvačka.