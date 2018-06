Kamil, to byl průšvih, říká návrhářka

Zejména u Filipa Jankoviče a Kristýny Peterkové jsem měla pocit, že si již našli svůj styl v oblékání, který jim sedí a působí velmi přirozeně.

U Filipa se mi líbila kombinace sportovní oranžové vesty se zelenými kostkovanými kalhotami - se stylovou čepičkou to nemělo chybu! Kristýna naopak zvolila jednoduché, ale velice slušivé oblečení, podtrhující její postavu. Kovbojské boty a pásek byly v zajímavém kontrastu s jejím topem a jemným výrazem.

Slušelo to i druhé finalistce Janice Kolářové. Neordinérní tvar trička, který vytvořil zajímavý výstřih, podtrhl velice hezky její barvu pleti.

Bohužel ani v tomto kole nebylo vše bez chyb. Je patrné, že stylisté mají k dispozici mnohem více oblečení pro ženy než pro muže.

U Kamila Řezníčka se mi oblečení vůbec nelíbilo, to byl průšvih. Sportovní bundička byla minimálně o číslo menší, než by potřeboval, a situaci "nezachránil" ani bílý pásek. Myslím, že černý rolák, který nosil v upoutávkách, by mu slušel mnohem víc.

Outfit Zuzany Šubrtové byl vybrán s cílem vzbudit pozornost. To se sice povedlo, ale za jakou cenu ?! Celé to působilo zbytečně laciným dojmem. Zuzana by si zasloužila víc.

U Anety Šmidrkalové by se dalo udělat rozhodně více. Střih blůzy byl módní a vhodný k její postavě, ale černá barva a výšivky (i když teď módní) ji celkově zbytečně usadily a neodpovídaly jejímu temperamentu. Perfektní by byla tato blůza v odstínech zelené nebo tyrkysové barvy a v takovém případě i boty, které měla, by dobře ladily.

Michala Foreta bych si dokázala představit spíše v oblečení stylu David Beckham - džíny, tričko a ležérní sako. K němu by to šlo mnohem lépe než sportovní bundička.

Najít svůj styl v oblékání není vůbec jednoduché. Vyžaduje to čas a nebát se zkoušet nové věci a trendy. Těším se, jak se finálové dvanáctce podaří za pomoci stylistů najít ten jejich styl a image. Držím palce!

Natali Ruden

