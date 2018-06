Kamil Střihavka: O Miss mi dcera tehdy neřekla

9:35 , aktualizováno 9:35

Eva Střihavková před čtyřmi lety překvapila svého otce, když se přihlásila do soutěže Česká Miss. Dozvěděl se to z médií, sama mu to neřekla. Nešla tam ale prý kvůli modelingu.