Kameňák je tu, Paulová utíká do Indie

Po druhém díle se útěk před - jak sama říká - "zlou a nenávistnou" kritikou, která prý nemá s odbornými recenzemi nic společného, nepodařil. Plány tenkrát zhatila nemoc dcery.

Letos se ale filmová Vilma Nováková opět chystá opustit Česko. V únoru odletí na tři týdny do Indie, nebo do Mexika. "Letenky sháním na poslední chvíli. Do mapy se poprvé dívám až v letadle," prozradila herečka, která proslula svou láskou k cestování.

Adoptovala by sirotka

Kameňák plný košilatých vtípků prý není její svět, i když ví, že Češi takové vtipy milují. "Jděte do kterékoliv hospody a uvěříte," řekla v pondělí na tiskové besedě. Nedávno se vrátila z hor, kde byla s partou gynekologů. "Jsem docela tolerantní a snesu hodně, ale tam jsem vyslechla věci, že i já jsem se styděla."

Paulová tvrdí, že Kameňák je jen její práce, ale doopravdy pyšná je na své výpravy do světa. Jako obyčejně vyráží i tentokrát sama. "Do Jižní Ameriky bych se asi sama bála a jela bych raději s partou. Jinde ve světě ale strach nemám."

Pokud se uskuteční cesta do Indie, podívá se herečka i do míst, která zničila vlna tsunami. "Škoda, že nejlze otevřít hranice natolik, abychom mohli jednoduše adoptovat sirotky, jimž katastrofa zabila rodiče," uvedla Paulová, která by s sebou na jih země nejraději ze všeho přivezla peníze a dala je místním na konkrétní potřeby.

O svých zážitcích z cest chystá herečka knížku. "Je to takový cestopis na přeskáčku. Na určitých místech mě prostě napadají různé vzpomínky," vysvětlila motiv knížky, která by měla být na trhu už na jaře. Paulová by ji ráda dokončila právě na dovolené, kde na to prý bude mít klid.

Dolly hrála za nocleh a letenku

Do filmu se podařilo získat také Richarda Genzera a Josefa Cardu. Ten si zahrál elektrikáře, kterého měl původně hrát Karel Gott. Roli jednoho z fotbalistů nabídl Troška Tomášovi Rosickému. "Zaplať pánbůh sice, že jsme na mistrovství Evropy v létě postoupili, ale kdybychom vypadli dřív, byl by tu roli Rosický hrál. Takhle natáčení nestihl," vysvětlil režisér.

Pikantním zpestřením trojky se stala bývalá pornohvězda Dolly Buster. "Hrála za ubytování a za letenku," řekl novinářům producent Jiří Pomeje. - více zde

Ačkoliv kritika označila první Kameňák za nejhorší film roku, při uvedení obou dílů v televizi Nova "ukousli" diváci téměř celý pomyslný koláč sledovanosti. Dívalo se přes tři a půl milionu lidí. Třetí a podle produkce i režiséra už poslední díl, pokračuje v nakročeném trendu. Lze tedy čekat, že sklidí podobně kontroverzní hodnocení.