Kamelie spolu pečou

Samozřejmě, linie jde v tomto případě stranou a o dietě se vůbec nedá mluvit. No a co, vždyť je to jenom jednou za rok. Snad to do jara zase shodím."

Když je napečeno, přijde prý Dana se synem Markem (21) na návštěvu, "zobe" a ochutnává. Samozřejmě se přidá i Hančin syn David (16), který sice na sladké moc není, ale čerstvě upečenému voňavému vánočnímu cukroví nikdy neodolá.. "Raději upeču několik dávek," přiznává se Hana Buštíková. "A většinou musím péct ještě těsně před Vánoci znova, protože se všechno sní. Něco musí přece na štědrovečerním stole být."

Práce mají Kamelie dost. Těší se na nový projekt s Michalem Davidem, který pro ně složil písničku Bungee-jumping. Veřejnost ji uslyší poprvé právě na Silvestra.