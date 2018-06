Kambodža adoptovala Angelinu Jolie

Herečka a velyslankyně OSN si kambodžské občanství zasloužila svojí humanitární prací a finančními investicemi do tamního životního prostředí.

Hvězda filmu Pan a paní Smithovi v roce 2002 adoptovala kambodžského sirotka Maddoxe a krátce nato si zde koupila dům.

Od té doby již vynaložila více jak pět milionů dolarů na ochranu divočiny v okolí svého domova.

Angelina se již dříve nechala slyšet, že má ke Kambodži neuvěřitelně vřelý vztah, který si vybudovala již během první návštěvy, když tam natáčela snímek Lara Croft - Tomb Raider.

„Když jsem přijela do Kambodže, cítila jsem se tam skutečně jako doma,“ svěřila listu The Sun herečka, kterou šokovalo, když se jí kambodžský premiér Hun Sen loni poprvé zeptal, zda by se nechtěla stát občankou jeho země.