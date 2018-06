Kamarádka: Regina to určitě vyhraje

„Myslel si, že ve vile končí, ale mluvila jsem s ním jen krátce. Je to takový pěkný vysoký chlapík,“ popsala sousedka, která si přála zůstat v anonymitě. Tu a tam, když není nikdo z obyvatel sousedního jednopokojového bytu doma, jim chodí zalévat květiny. O Regině nemůže podle vlastních slov říct křivé slovo.

„Má krásně modrou kuchyňskou linku, je vidět, že má tu barvu ráda a je výtvarně nadaná. Jíst by se u ní dalo z podlahy, je jasné, že náramně dbá na pořádek. Žádné hlučné večírky tam nevedou. Pokud se potkáme, slušně pozdraví a když si ode mě vypůjčí třeba cibuli, stoprocentně ji vrátí,“ popisuje svou sousedku starší žena.

Reginina kamarádka Šárka Dufková na rozdíl od přítele na její návrat navsázela. Naopak, je skálopevně přesvědčena, že Reginu uvidí za tři měsíce. Až přiveze do Brna coby vítězka své miliony.

„S Rejčou se známe přes deset let. Ve vile je to faleš na faleš a její problém je ten, že je prudká a upřímná. Plná překvapení. Oni neví, jak ji ukočírovat, ale my s naší společnou kamarádkou Marcelou Karasovou to víme. Ale nepovíme,“ vypráví kamarádka Šárka. Podle ní je Regina hrozně hodný člověk, který ale každého hned prokoukne.

„Kromě Vladka osazenstvo vily za moc nestojí. Regina to určitě vyhraje,“ je přesvědčena zdravotní sestra Šárka.

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE