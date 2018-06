Kamarádka Paris Hiltonové: Co Čech, to debil!

Herečce, která se proslavila svými milostnými románky se synem Johna Lennona Seanem a s hercem Leonardem DiCapriem, se totiž nelíbilo, že nemohla kouřit v obchodě s oblečením. Její hysterický záchvat se nepodařilo zchladit ani filmařům.

„Všichni lidé ze štábu na mě pořvávali, že Češi byli velmi utiskovaní. Zažili komunismus a měli těžký život. Musela jsem na ně zařvat: Právě jsem dokončila natáčení v Bulharsku, tihle lidé byli pět set let pod nadvládou Turků a pak je měli pod palcem Rusové. Takže, podívejte, taky tam měli komunismus a není to banda debilů,“ rozvášnila se před reportérem magazínu Stuff Bijou Phillipsová, mimochodem blízká kamarádka milionářské skandalistky Paris Hiltonové.

Eli Roth Prahu velebí

Paradoxně právě režisér Eli Roth dělá naší republice přesně opačnou službu: vynáší ji až do nebes. Poté, co na české půdě natočil nečekaně úspěšný horor o bratislavské mučírně Hostel, na jehož produkci se podílel rovněž Quentin Tarantino, sem loni přivezl rovněž druhý díl projektu. A při každém setkání Roth opakoval: „Každý režisér světa by měl alespoň jednou v životě pracovat v Praze. Jsou tu nejen nádherná zákoutí, ale také skvělí profesionálové a báječní herci, které jsem si zamiloval. Udělám vše pro to, aby je poznala celá Amerika!“

Což se klidně může stát. Nízkorozpočtový Hostel, v němž „na Slovensku“ bojovala o život parta mladíků, stál pět milionů dolarů – a vydělal jen ve Státech desetinásobek. Jeho pokračování, ve kterém se na prázdninovou cestu východem Evropy vydá pro změnu trojice studentek, vzbuzuje o to větší očekávání zejména v řadách „internetové generace“, již Roth označuje za svou diváckou základnu.

Hostel II má americkou premiéru 8. června, českou 21. června, pak fanoušci zjistí, zda ve filmu opět zní písně Michala Davida, jakou roli tu hraje Milan Kňažko a jestli právě hrdinka Bijou Phillipsové přežije řádění úchylů mučitelů v tajném bratislavském klubu. Herecké ostruhy si na teenagerovské hororové hříčce těžko vyslouží, ostatně dosud se objevila v jediném obecně váženém filmu: v titulu Dveře v podlaze, kterému vévodili Jeff Bridges a Kim Basingerová. Nicméně v showbyznysu se Bijou Phillipsová pohybuje s jistotou vlastně už od dětství.

Režisér: Bijou je psychopat

Bylo jí třináct let, když utekla ze školy k dráze modelky. Stala se jednou z nejmladších tváří na obálkách módních časopisů a prohlašovala, že „nikdy nepoznala nevinnost“.

Pak se pokusila o hudební kariéru, v sedmnácti začala pracovat na svém první albu. A souběžně zahájila své herecké školení před kamerou. Jedním z jejích prvních snímků se stal středoškolský thriller o hip hopu a bisexualitě Black and White, jehož režisér James Toback o Bijou Phillipsové později prohlásil: „Nikdy nevěděla, co má udělat nebo říci v příštím okamžiku. Neexistuje žádné propojení mezi jejím podvědomím a tím, co pronáší a jak se chová. Bijou je opravdu nefalšovaný psychopat. Naštěstí v sobě má i něco navíc, neboť jako pouhý psychopat by jen nudila.“