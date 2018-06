Kamarád pro podzim života

Podle výzkumů tráví majitelé zvířat méně času návštěvami lékařů. Nepotřebují čekárnu jako místo mezilidského kontaktu, kde si lze konečně popovídat.Užívají i menší množství léků a neřadí se do smutné statistiky sebevražednosti, v níž osamělí staří lidé naplňují alarmující číslo více než 60 procent. Rozhodnete-li se však svým rodičům takového zázračného kamaráda pořídit, rozhodně byste měli měřit minimálně dvakrát a neuškodí, když se budete řídit následujícími radami:* Přesvědčte se, že vaši představu o zvířeti coby nejlepším příteli rodiče opravdu sdílejí.* Ujistěte je, že se v případě nemoci nebo jiných komplikací o zvíře postaráte. Bude-li to třeba, zajistíte návštěvu u veterináře, nutný výcvik nebo venčení.* Vyberte vhodné plemeno psa s mírnou povahou, nepříliš náročné na péči a pohyb. Při výběru se raději poraďte s chovateli či veterináři.* K těm snadno zvládnutelným patří například francouzský buldoček nebo Kavalír King Charles španěl. Jsou vynikajícími průvodci a společníky a v jejich povahopisu není zmínka o agresivitě.* U psů z útulku se pečlivě informujte o minulosti a charakteristických rysech zvířete. Trauma, které mohlo prožít, ho totiž pro účel, jaký by mělo plnit, mnohdy diskvalifikuje.* Konzultace s ošetřujícím lékařem vašich rodičů také není ztrátou času. Jestliže psa nedoporučí, můžete zvolit jednodušší variantu - kočku, morče nebo králíka.* Pokud si to okolnosti vyžádají, hledejte takový domov důchodců, kde canisterapie a návštěvy zvířat nejsou neznámými pojmy.