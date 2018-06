Kamarád, který začne brát drogy, není na odpis

"Neztratit ,staré' kamarády může být pro závislého člověka hodně důležité, i když se třeba tváří, že na všechny okolo kašle," říká doktorka Skácelová. "Měli jsme tu případ sedmnáctileté studentky, kterou ze závislosti na pervitinu vytáhli hlavně její spolužáci. Dali jí najevo, že pořád patří mezi ně, na žádnou společnou akci ji nezapomněli pozvat. A ona časem dala přednost společnosti svých přátel před samotou s ,perníkem'. Taková zázračná uzdravení se samozřejmě nekonají často, ale kamarád, pokud je opravdu kamarádem, by se měl o pomoc alespoň pokusit."

Pomoci ano, posluhovat ne

Pokud váš kamarád začne koketovat s drogami, nebo je dokonce závislý, připravte se na to, že se ve vašem vztahu asi hodně věcí změní. Třeba to bude i dost bolet - určitě občas uslyšíte, že si máte trhnout nohou a svoje rozumy si strčit někam, když jste ještě "nenašli odvahu", abyste si taky šlehli. Pokud vám záleží jak na kamarádovi, tak na vás, pouštějte tyhle řeči prostě jedním uchem dovnitř a druhým ven. Moc se nevnucujte, ale dejte jasně najevo, že z vaší strany kamarádství trvá. V žádném případě se nesnažte urážky oplácet. Nedoufejte, že narkoman se sebou začne něco dělat, když mu řeknete, že je ubohá nula a že pro vás přestává existovat, dokud...

Zařiďte, aby měl na vás kontakt a mohl se ozvat, když bude stát o vaši pomoc. Na druhou stranu se nikdy nenechte vydírat telefonáty typu "jestli jsi kámoš, tak mi přece do středy půjčíš dvě kila", nebo "když hned nepřijedeš, asi si něco udělám". Jakmile na tohle jednou, dvakrát přistoupíte, stane se z vás otrok, a navíc se budete neustále trápit mylnou představou, že jste dnem i nocí zodpovědní za to, co se s vaším nešťastným přítelem právě děje.

Ani mamince, ani paní učitelce

Po pravdě řečeno, je jen nepatrná šance, že kamaráda z drogové závislosti vytáhnete sami. Předem ale zavrhněte nápad brát si na pomoc své či jeho rodiče, nebo dokonce kantory. Ať jsou vaše úmysly jakkoliv ušlechtilé, můžete vzít jed na to, že tím získáte jedině nálepku práskače. Krom toho existují lepší adresy, kde hledat pomoc: specializované protidrogové poradny jsou v každém větším městě. Rodiče i učitelé totiž mohou být - co se drogové závislosti týče - stejně bezradní jako vy. Zato odborník, kterému už pár toxikomanů prošlo rukama, vám pomůže odhadnout, jak je to s vaším kamarádem vážné, i to, jaká pomoc v jeho případě přichází v úvahu.

Účinky jednotlivých skupin drog

aneb jak poznáte, že se váš kamarád předávkoval drogou

STIMULANCIA:

Stimulancia celkově ovlivňují centrální nervovou soustavu.

Formy stimulačních látek:

- amfetamin

- efedrin

- pervitin (= metamfetamin)

- kokain

- crack

Možné okamžité účinky:

- upovídanost

- agresivita

- zrychlený tep

- zvýšený krevní tlak

- rozšířené zorničky

- zrakové a sluchové halucinace

- jednání nutkavé, opakující se, málo organizované, podezíravé, plaché

Možné účinky větších dávek:

- horečka a pocení

- sucho v ústech

- bolest hlavy

- bledost

- rozostřené vidění

- závratě

- nepravidelná srdeční činnost až kolaps

- chvění

- ztráta koordinace



HALUCINOGENY:

Halucinogeny (například marihuana, LSD) vyvolávají prudké změny duševního stavu - deformace skutečnosti, změny smyslového vnímání a halucinace.

Možné okamžité účinky:

- změny nálady a vnímání, intenzivnější uvědomování skutečnosti

- halucinace

- citová rozkolísanost

- úzkost, panika ze ztráty sebekontroly

- nevypočitatelné, někdy násilné chování, sklony k sebevraždě

- zvýšený krevní tlak

- zrychlená srdeční činnost

- zvýšená tělesná teplota

- rozšířené zorničky

- třesavka

Možné účinky větších dávek:

- pocit silného zneklidnění až děsu



OPIÁTY (narkotika)

Opiáty otupují smysly, tlumí bolest a vyvolávají ospalost.

Formy opiátů:

- morfin

- heroin

- kodein

- braun (směs derivátů kodeinu)

Možné okamžité účinky:

- snížení vědomí o okolním světě

- zvracení

- ospalost

- kývání se

- slabší dýchání

- zúžené zorničky

Možné účinky velkých dávek:

- intoxikovaného člověka je těžké probudit, upadá do bezvědomí

- velmi zúžené zorničky

- chladná, vlhká a namodralá kůže

- dýchání se zpomaluje



INHALANTY (těkavé látky)



Inhalanty (například toluen, trichloretylen, benzin) jsou těkavé chemikálie, které svými výpary způsobují změnu vnímání

Možné účinky:

- intoxikovaný člověk se většinou cítí povzbuzený, ale tělesné funkce jsou otupeny.

- ztráta chuti

- špatné dýchání

- zvracení, průjem

- zdvojené vidění

- kašel, kýchání, rýma, krvácení z nosu

- zhoršená koordinace pohybů

- unavený vzhled

- zarudlé oči

- bolest hlavy

- bolest na hrudi

- zvonění v uších

- nepravidelná činnost srdce



Kde vám rádi poradí

Praha

K-centrum Sananim - Haškovcova 16, Praha 7, tel. 37 52 82

Drop-in - Karolíny Světlé 18, Praha 1, tel. 26 57 30

Brno

K-centrum PPP - Sládkova 45, Brno, tel. 05/52 68 02, 52 93 50

Drug Azyl-nadace Podané ruce - Vídeňská 3, Brno, tel. 05/33 03 43

Česká Lípa

K-centrum Česká Lípa - Arbesova 410, Česká Lípa, tel. 0425/82 35 87

České Budějovice

K-centrum České Budějovice - Na sadech 25, České Budějovice, tel. 038/635 08 88

Děčín

K-centrum Děčín - Husovo nám. 66/8, Děčín IV., tel. 0412/53 14 15

Havířov

Centrum drogové pomoci - Hřbitovní 2, Havířov, tel. 069/681 13 18

Hradec Králové

K-centrum Relax - Okružní 699, Hradec Králové, tel. 049/551 59 07

Kadaň

K-centrum Kadaň - Věžní 958, Kadaň, tel. 0398/80 41 91

Kladno

Centrum drogové prevence a KP - Kročehlavy 49, Kladno, tel. 0312/68 21 77

Kyjov

Kontaktní centrum a poradenské centrum - Komenského 2124, Kyjov, tel. 0629/2765

Litoměřice

K-centrum Litoměřice - Novobranská 15, Litoměřice, tel. 0416/73 71 82

Náchod

O.S.Dokořán-KC Archa - Náchod, tel. 0441/228 18

Most

K-centrum Most - Jilemnického 1929, tel. 035/610 22 88

Olomouc

K-centrum Olomouc - Sokolovská 48, tel. 068/522 00 34

Ostrava

K-centrum Ostrava - Syllabova 19, Ostrava, tel. 069/35 38 28

Písek

K-centrum Písek - Fügnerovo nám. 48, Písek, tel. 0362/21 13 00

Plzeň

K-centrum Plzeň - nadace Druhý břeh - Koperníkova 16, Plzeň, tel. 019/722 55 55

Přerov

K-centrum Přerov - Kosmákova 44, Přerov, tel. 0641/20 79 01

Šumperk

K-centrum Domus - Revoluční 5, Šumperk, tel. 0649/21 31 92

Tábor

K-centrum Tábor - Dlouhá 343, Tábor, tel. 0361/25 59 99

Teplice

K-centrum Focus - U nových lázní 10, Teplice, tel. 0417/292 25

Uherské Hradiště

K-centrum Uherské Hradiště - Velehradská 247 (oblastní charita), tel. 0632/55 57 82

Ústí nad Labem

K-centrum Ústí nad Labem - Stará 1, tel. 047/521 14 83, 521 08 26