Kam zmizel exSuperStar Standa Dolinek? Maká v hospodě!

Standa sice stále ještě občas vystupuje na různých akcích, ale už ví, že zpěv ho prostě neuživí. Sláva je pryč, na ulici už ho lidé se žádostmi o podpis neoslovují, vytratil se i zájem pořadatelů.

Navíc byl nájem bytu v Praze, kam se po soutěži z Brna přestěhoval, příliš vysoký a sehnat nějaké levnější bydlení pro sebe a jeho dva labradory se mu nepodařilo. Psy proto věnoval sdružení Pomocná tlapka. Právě absolvovali speciální výcvik, aby se z nich mohli stát vodicí psi, a pomáhali tak slepcům.

"Zpívání jsem ale rozhodně na hřebík nepověsil. Vystupuju tak dvakrát třikrát do měsíce na různých akcích, už rok také nacvičuju s taneční skupinou T.C.O. Dance Rokycany. Premiéru jsme měli teď v Plzni a já se snažím skloubit práci a vystupování dohromady. I když je to časově velmi náročné, zatím to jde," nestěžuje si na svůj úděl kdysi velmi sebevědomý zpěvák a pravidelný návštěvník nejrůznějších večírků a společenských party.