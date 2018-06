Kam se poděla houska?

0. Grill bar Kotorská - 0. U sportovce Pivrnce - 0. Na hrázi v Sobíně - 0. Pod dračí skálou na Karlštejně - 0. Horský hotel Draga v Červené - 0.Neradostná číslice nevyjadřuje hodnocení kuchyně ve zmíněných pohostinských zařízeních, vaří se v nich vesměs dobře, někde dokonce výtečně. Nula označuje pouze průměrné množství kostiček housky nalezených v uplynulých týdnech ve zde podávaných houskových knedlících. Ke stejnému číslu bychom se nepochybně dopracovali ve zdrcující většině všech českých a moravských hospod a restaurací. Ačkoliv křenová omáčka bez křenu a třešňová bublanina bez třešní jsou zjevné absurdity, houskový knedlík bez housky se stal takřka normou. Absence drobných kostiček, které daly knedlíku jméno a které mu mají dávat lehkost a pevnost zároveň, je téměř stoprocentní. Těsto bez housky pak na sebe bere dvě podoby. Ta první, s použitím droždí nebo kypřicího prášku, se podobá výřezu z molitanové matrace, ta druhá, drolivá a trupelnatá, připomíná šišky na krmení hus. Obě pak spolehlivě zabraňují takřka nábožnému obřadu, při němž je ukrojený kousek knedlíku smáčen a obalován omáčkou. V prvním případě knedlíkové sousto okamžitě nasákne jak houba, a předběhne tak proces, který by měl nastat až v žaludku, ve druhém se začne rozpadat, jakmile s ním jen trochu zarejdujete po talíři. Tomuto trendu se přizpůsobily i hotové knedlíky prodávané v obchodech. O kvalitě podobných výrobků lépe než jakostní a chuťové rozbory vypovídá neplánovaný test, který se před časem uskutečnil v tatranském horském srubu. Se svými přáteli se tam vypravil obtloustlý zličínský podnikatel. Protože nebyl na rozdíl od nich mocen jakýchkoliv kuchařských výkonů, navařila mu manželka svíčkovou a přidala hotové knedlíky ze supermarketu. Nad poživatelností této přílohy vznikl ostrý spor jednoho proti všem, který skončil kompromisní dohodou, že při rozhodnou myši. Toho hladového roku se v dolině přemnožily a spíži srubu plenily zcela bezostyšně. Prokousávaly papírové sáčky, staniolové obaly i umělohmotné krabice, akrobaticky se spouštěly po provázcích, na kterých byly od stropu zavěšeny tašky s potravinami. Jen knedlíků, vybalených a položených na zem, se ani nedotkly. Kam se poděla houska, když všechny klasické české kuchařské knihy od Rettigové přes Sandtnerovou až po Vrabce ji uvádějí jako samozřejmou součást základní verze houskových knedlíků, nemluvě ani o variantě vídeňské, litické, karlovarské a dalších? Nejblíže pravdě bude zřejmě majitel jedné pražské restaurace, který na dotaz po opravdických houskových knedlících odpověděl: "Já bych je podával rád, ale to by moji lidi museli chtít pracovat." Ano, bezhouskové těsto mohou hníst stroje, ale kostičky housky je třeba nakrájet ručně. Jak by řekla Halina Pawlowská, kdyby se v Banánových rybičkách zabývala něčím tak nepodstatným, jako je vaření: Moje první rada tedy zní - krájejte průběžně. Pokud vám zbudou housky z včerejšího nákupu, pokrájejte je, nechte na tácu uschnout a uchovávejte v plátěném sáčku ve spíži nebo na jiném suchém místě. Za pár minut si pak můžete uplácat knedlíky, ve kterých houska převažuje. Rozmíchejte v zadělávačce ve 30 cl sodovky tři vejce, přisypte 350 g polohrubé mouky, osolte a míchejte, dokud se na těstě nezačnou vytvářet "puchýře". Přidejte šest na kostičky pokrájených housek a nenechte se vyděsit prvním dojmem, že je těsto nemůže udržet pohromadě. Promíchejte, rukama namočenýma do studené vody vytvarujte dvě šišky a vložte do vařící vody. Po dvaceti minutách knedlíky obraťte a vařte ještě deset minut. Vyjměte a ihned nakrájejte na plátky. Existují teorie o spojitosti národní povahy a národní kuchyně, které tvrdí, že knedlíky činí Čechy těžkopádnějšími, než jsou národy požívající především těstoviny, brambory a rýži. Možná ano, ale dodejme, že zároveň i obmyslnějšími. Konec konců vývoj k polidštění nezahájila polohladová opice deroucí se za potravou do koruny stromů, ale její nacpaná kolegyně, která pod oním stromem začala přemýšlet, jak se vyhnout hopsání po větvích. Houskový knedlík není tedy třeba zatracovat. Je-li ovšem - houskový.