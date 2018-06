Kam s Agátou? Do bláta!

Odpovídal tomu i český první ročník zápasů dívek v bahně, pořádaný Michalem Jánským, který se konal v klubu Hany Bany. V porotě zasedli Agáta Hanychová či Pavel Novotný, moderování se ujal Petr Zvěřina z Václaváku, jehož charizmatický úsměv nám všem už dlouho chyběl.

Není bez překvapení, že Novotný chtěl Agátu, umazanou v rámci intenzivního oceňování zápasících dívek od bláta, olizovat, což její přítel Marek nebyl bohužel schopen ocenit. Upřímně řečeno, Pavel Novotný by byl schopen podle všeho olizovat i patník, pokud by na něm visely kalhotky.

Hanychová si na zbytek večera zapůjčila kožený mini sexy model, zřejmě aby ladila s boxerským trenažérem, na kterém k překvapení všech zvítězila nad zápolícími muži. Soutěžení ale ještě zdaleka nebyl konec, neb pořadatel postavil před porotce lahev Bohemia Sektu, připoutal je k lanům a nechal zápolit se zákony fyziky.

Pavel Novotný se sice snažil ze všech sil, leč Petr Zvěřina mu nakonec držel jeho gumové lano, asi aby se Hanychová necítila nedoceněná. Čili opět vítězství pro Agátu.

Na večírek přišli fandit i zpěvák Ali Amiri či modelky Radka Kocurová s Lucií Váchovou, které sice zápas v bahně nadchnul natolik, že spolu zkoušely zápasit, ale do bláta se jim nakonec nechtělo.

Po vyhlášení výsledků soutěže se dívky rozhodly, že hodí přítomné porotce a rozhodčího do připravené kádě s blátem, aby si na vlastní kůži okusili, jaké to je. Bohužel jim všichni porotci stačili rychle utéct. Škoda. Možná, že kdyby v ní byla lahev moravského šampíčka, sešli by se tam nakonec všichni.