Kam jsme za velikonocemi mířili vloni

Kromě poutavé expozice s ukázkami malování kraslic si můžete prohlédnout zdejší zachráněné lidové stavby, z nichž k nejzajímavějším patří "staročeská chalupa". Svého času patřila starobylému rodu Bělíků, v roce 1891 byla vystavena na Jubilejní výstavě v Praze a nakonec vytvořila základ zdejšího muzea. Výstava tady začíná 27.března a trvá ze všech nejdéle až do 9.května.

Také v nedaleké Kouřimi, málo známém, leč v historii velice významném královském městu, jsou pořádány o Velikonocích různé akce. Ta letošní probíhá v Muzeu lidových staveb 3. a 4. dubna. Kromě toho, že zde budete moci být svědky zdobení kraslic, pletení pomlázek či pečení pečiva, si tady budete moci zakoupit velikonoční dárky. A samozřejmě budou zpřístupněny zdejší roubené chalupy. Takže budete moci sami či se svým potomstvem porovnat způsob bydlení a života našich předků.

Uprostřed města Hlinska najdeme zrenovovaný soubor krásných roubených stavení zvaný Betlém, který patří k proslulému skanzenu Veselý Kopec na Vysočině. Až do 11.dubna tady bude probíhat výstava nazvaná Velikonoce v Betlémě s podtitulem "velikonoční pochutnání", protože při přiblížení tradičních lidových zvyků bude letos brán největší zřetel na velikonoční jídla a jejich přípravu.

Valašské muzeum v přírodě, asi nejznámější a zároveň i první český skanzen, se nachází na Valašsku v Rožnově pod Radhoštěm. Základní část skanzenu, dřevěné městečko s typickými valašskými domy z rožnovského náměstí, dřevěný kostel a valašská hospoda, je na rozdíl od ostatních skanzenů otevřena celoročně.

I tady budete mít možnost poznat atmosféru lidových Velikonoc, ovšem jen v neděli 4. dubna. V případě příznivého počasí máte přitom lákavou možnost zavítat na blízké Pustevny s unikátními rázovitými dřevěnými stavbami a dojít až k mýtické soše Radegasta.

Lesní ateliér Kuba v Kersku na Nymbursku je pro velikonoční návštěvníky další možnou příležitostí. Atmosféru blížících se svátků jara tu navozují kraslice zdobené různými technikami. Tradiční velikonoční přehlídku v lesním ateliéru otevřela první březnový víkend výstava textilní voskové batiky. Tyto obrázky s lidovými motivy tu budou k vidění až do 30.dubna. V sobotu o velikonočním víkendu tu bude k vidění zdobení vajíček vyškrabovanou technikou. Pobyt v galerii návštěvníkům zpestří radovánky, říkanky, tance a písničky dětí základní školy v Hradištku.

Může se hodit:

Polabské národopisné muzeum najdete v Přerově nad Labem, asi 30 km od Prahy po staré silnici mezi Prahou a Poděbrady. Dá se použít i dálnice D11 s odbočením u Bříství. Tel: 0325-565272, otevřeno je út-ne 9-17, na velikonoční pondělí je otevřeno, zavřeno je v úterý po něm.

Kouřim leží uprostřed mezi Prahou a Kutnou Horou a lze sem dojet jak od silnice z Prahy na Kolín, tak ze silnice z Prahy do Kutné Hory. Tel:0321-783249, otevřeno út-ne 9-16, na velikonoční pondělí je otevřeno.

Betlém v Hlinsku leží mezi Železnými horami a Žďárskými vrchy na pokraji Českomoravské vrchoviny. Tel: 0454-311733, otevřeno je út-ne 9-16, na velikonoční pondělí zavřeno.

Valašské muzeum v přírodě je na Valašsku v Rožnově pod Radhoštěm, který leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd na hlavním tahu E442 od Valašského Meziříčí na Slovensko do Žiliny. Tel: 0651-757111, otevřeno je út-ne 9-15, na velikonoční pondělí je otevřeno.

Lesní ateliér Kuba v Kersku najdete snadno, pokud pojedete například z Prahy po staré silnici na Sadskou. Projedete vesničkou Velenka a za ní se po levé straně vydáte kolmo do lesa. Cesta vás zavede až k ateliéru. Tel: 0325-598122, otevřeno je út-ne 10-17, na velikonoční pondělí je otevřeno.