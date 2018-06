Kam jedou naši politici na dovolenou

Pobyt však není součástí pravidelné rehabilitace, je zaměřen na všeobecné posílení a má za účel především odpočinek," řekl agentuře ČTK vedoucí tiskového oddělení Kanceláře prezidenta republiky Martin Krafl. Podle prezidentova lékaře Ilji Kotíka je Havel zdráv, ale minulé týdny ho značně vyčerpaly a potřebuje odpočinek.Prezident obývá s manželkou, její dcerou Ninou a její matkou a oběma boxerkami, Madlou a Sugar, druhé patro vyhlášeného františkolázeňského hotelu. Chodí podle sdělení listu Blesk na procházky a podstupuje některé méně agresivní procedury, jako jsou vanové či bahenní koupele a masáže. Prezident s manželkou podle Krafla uvažují o návštěvě filmového festivalu v Karlových Varech."Zda se tam podívají, záleží jen a jen na nich, každopádně už v úterý 10. července budou opět v Praze, protože na třídenní státní návštěvu České republiky přijede portugalský prezident Jorge Sampaio," dodal. Prezident bude mít podle Krafla během léta plánovanou dovolenou, pravděpodobně navštíví také Portugalsko, kde vlastní dům u moře. Zatím však není rozhodnuto, kde všude bude dovolenou trávit.Další čeští politici budou dovolenou trávit různě. Na Vysočinu se chystá premiér Miloš Zeman. V Lidovém domě se traduje, že tam v létě objímá duby a buky, z nichž čerpá energii... Zeman má na Českomoravské vrchovině chalupu, kde jezdí na kole a chodí na houby. Plánuje také cestu s rodinou na Slovensko. Předseda sněmovnyVáclav Klaus pojede hned na několik zahraničních konferencí. "Mám dovolenou rozkouskovanou, protože jsem přijal pozvání na řadu konferencí," posteskl si. Na konference jezdí s manželkou. Čekají je akce na Krétě, v Alpách a pak se snad se objeví i pár dní na chalupě. Do Chorvatska nebo Itálie možná vyrazí lídr Čtyřkoalice Karel Kühnl. Kam přesně, to ještě neví. "Každopádně týden chci být u moře, odjedu někam nejblíž, kam to půjde," řekl. Potom chce doma vymalovat, na to se těší ze všeho nejmíň.Naopak šéf Senátu Petr Pithart už dlouho plánuje, že nabere síly ve slovenských lázních Bardejov. K východním sousedům se chystá i předseda lidovců Cyril Svoboda. Obvykle jezdí do Tater. "Je tam velmi dobrá atmosféra, a co mě překvapuje, že lidé na Rysech a na Lomnickém štítě vědí o české politické scéně mnohem víc než v Čechách," řekl Svoboda. Místopředsedkyně KDU-ČSL Zuzana Roithová chtěla jet v září do Alp, ale kvůli práci si dovolenou udělá jen několika prodlouženými víkendy.Doma v jižních Čechách bude vicepremiér a šéf ČSSD Vladimír Špidla, který chce trénovat na maraton a plánuje výlet do Vídně. Příznivého přímořského klimatu chce využít místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Petra Buzková. Její dcerka trpí ekzémy a pobyt u Jaderského moře jejímu zdravotnímu stavu pomáhá. Koupání v moři si chce užít i místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Dovolenou předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka ovlivní očekávané narození dvojčat jeho nejmladší dcery."Všechny ženy v naší domácnosti mají stupeň nejvyšší pohotovosti," říká o tom. Odpočinek na chalupě plánuje i místopředseda Senátu Jan Ruml. Senátu začnou prázdniny v polovině srpna, sněmovně už v červenci. Do českých a moravských hor pojedou za čerstvým vzduchem místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal a poslanec ODS Petr Nečas. "Také chci jet na dva týdny s dětmi k moři do Španělska," dodal Nečas. Poslanec Stanislav Křeček, který je rovněž předsedou Sdružení nájemníků, bude v létě psát knihu o právní stránce bydlení.Tři týdny v jižních Čechách v někdejší vile prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí stráví ministr kultury Pavel Dostál. "Je tam hlavně pokoj, nikdo vás neotravuje," těší se. K moři do Chorvatska vyjede rodina ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, jemuž se nedávno narodila dcera. Tvrdík využije nabídky svého chorvatského protějšku a ubytuje se v tamním armádním rekreačním zařízení. Doma v Klecanech u Prahy stráví dovolenou místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr."Tímto volebním obdobím končím.Pak budu mít čas na to, abych si udělal profesuru. Chystám se také napsat paměti". Podle mluvčí Anny Stárkové se o dovolené chce věnovat manželce, dětem, vnoučatům a erdelteriérovi Samovi. "Bude cvičit, podle počasí plavat a chodit na vycházky," nastínila ministrův relaxační program. První srpnový týden dovolené stráví ministr zemědělství Jan Fencl na schůzi Senátu.Dosud si prý o vládní dovolené vybíral jen několik dní, protože v srpnu vrcholí žně a on jako ministr cítil vždy potřebu být při tom. Teď pojede na Slovensko s celou rodinou, tedy manželkou a dvěma syny. Zbývající týden z třítýdenní vládní dovolené ministr pravděpodobně pobude doma v Hodoníně. Šéf spravedlnosti Jaroslav Bureš stráví vládní dovolenou na své chalupě na Českolipsku. Kam na dovolenou, to ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit prý ještě neví. Bude zřejmě na konci srpna a o místě rozhodne manželka. Ta jako nejpravděpodobnější lokalitu určila Jeseníky. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart stráví 11 dnů na řeckém ostrově Thasos a zbytek třítýdenní dovolené pobude v Českém ráji.Na své chaty a chalupy, ale i do zahraničí vyrazí letos na dovolenou představitelé hlavního města. Primátor Jan Kasl plánuje začátek dovolené na začátek srpna. "Pokud si týden dovolené vůbec vezmu, bude někde v Čechách. Musíme hlídat kocoura," řekl primátor, který má naplánováno několik zahraničních služebních cest, mimo jiné týdenní na Tchaj-wan. "To nebude procházka. Čekají mě přednášky, jednání s podnikateli, tedy žádná dovolená."Náměstek primátora Otto Kechner se chystá na chalupu do Plané nad Lužnicí. "Budu tam dělat běžné údržbářské práce, na které během roku nemám čas. Zároveň se připravím na zkoušky z veřejných financí a bankovnictví," vypočítal náměstek, který studuje Vysokou školu finanční a správní. Už nyní tráví prací na chalupě nynější volné dny pražský náměstek primátora Jiří Paroubek. Ve středu pojede s manželkou vozem na dva týdny do Normandie.