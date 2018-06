Kalousek představil přítelkyni

S šestadvacetiletou právničkou se Jan Kalousek přátelil několik let, ale tři čtvrtě roku je to teprve opravdu vážný vztah. Karolína není z branže a není tedy na zájem médií zvyklá jako on, proto se ji Honza snažil od mediálního kolotoče co nejdéle uchránit. Na večírku však snášela zájem fotografů statečně a s úsměvem se svou láskou pózovala.

Legenda si dala guláš

Hvězdou večera byl, kromě Honzy, legendární britský hudebník Barry Mason (autor například slavného hitu Toma Jonese Delilah), který spolupracoval na právě křtěném albu a s Honzou si i na pódiu zazpíval duet. Večírek pak Barry trávil ve společnosti akademické malířky Dity Štěpánové, která přiletěla do Prahy z New York na pouhé čtyři dny, protože tam právě chystá svou vernisáž.

"Zrovna jsem přistála na letišti, když mi od Honzy přišlo esemeskou pozvání, tak jsem ráda přišla. Radím mu totiž ohledně malování - on mě za to chtěl učit zpívat, ale nemám na to talent," smála se Dita. S Barrym si prý skvěle popovídala hlavně o vztazích. "Shodli jsme se, jak je pro umělce složité chodit s někým, kdo z téhle sféry není. A taky chtěl na rautu poradit něco typicky českého, aby ochutnal naší kuchyni, tak jsem ho vzala na guláš."

Jedna velká rodina

Honza se rozhodl pokřtít své poslední album Náhodou jen mezi svými blízkými, tak se na koncertě v Retro Music Hall sešli vlastně samí letití známí. Nechyběl ani režisér Filip Renč, který na novém albu otextoval jednu píseň, nebo Kalouskova a také Renčova bývalá přítelkyně Eva Jasanovská s manželem Michalem Dvořákem. Role moderátora se zhostil Honzy bratr Šimon, který na albu otextoval pět písniček a dorazila i jejich sestra se všemi šesti ratolestmi. Ty se nejvíc vyřádily na parketu, když slavný strejda zpíval.