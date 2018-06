Kalousek jde na operaci očí, nechá si do nich implantovat umělé čočky

"Nejdřív proběhne operace jednoho oka, za týden druhého, najednou to nejde. Fungovat bych s tím měl ale hned, ve čtvrtek už mě čeká křest Dnu integrace v rámci Občanského sdružení Peppermint, jehož jsem součástí. Když to řeknu zjednodušeně, propojí se a budou si pomáhat neziskové organizace zabývající se pomocí seniorům, dětem z dětských domovů, postiženým a národnostními komunitami. Potkám se tam třeba s patronkou nadace Veselý junior Terezou Kostkovou, tak doufám, že ji už dobře a ostře uvidím alespoň na to jedno oko," říká s úsměvem Kalousek.

Do smíchu mu ale nebylo na začátku týdne, kdy jel z vystoupení z Havířova a zastihly ho záplavy. "Všude v okolí byly rozvodněné řeky a nepřetržitě navíc pršelo. Abych se vůbec dostal do Prahy, kde jsem měl večer další povinnosti, musel jsem to vzít zadem přes Frýdek Místek a hodně to objíždět."

Kromě povinností nestihl zajít na masáž, kterou si teď naordinoval pravidelně. Minulý týden totiž objevil tajemství masáže golfovými míčky a coby letitý golfista z ní byl naprosto unešený. Aroma masáž si dokonce vychutnal v přítomnosti Gábiny Partyšové, podstoupila ji totiž v místnosti určené pro dva spolu s ním. A protože i Gábina má co do činění s golfem, neboť ho hraje její manžel Josef Kokta, měli si kamarádi a kolegové o čem povídat.

Moderátorka a zpěvačka mimochodem přítomné překvapila novým účesem, zkrátila vlasy do stále moderního mikáda. Důvodem je touha po změně a také praktičnosti. Už koncem měsíce totiž odletí na dovolenou na Floridu a kratší vlasy namáhané slanou vodou a sluníčkem se jí budou snadněji opečovávat.