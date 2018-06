Kalivodová: Můj potomek bude geniální hudebník

Svatbě se brání i přesto, že má podle svých vlastních slov nejlepšího chlapa na světě, chodí totiž se synem herečky Gabriely Vránové, režisérem Ondřejem Kepkou. "Zatím si dopřávám svobodu, ale jak to tak vidím, lepšího chlapa než je Kepka už asi nenajdu, tak do toho možná brzy praštím. Mateřské pudy sice mám, ale zatím si jen tak platonicky představuju, že až jednou budu mít dcerušku nebo synáčka, bude to určitě geniální hudebník a bude se mnou chodit do divadla."

Na oslavě v kině a restauraci Mat bylo na sto hostů, mezi jinými Arnošt Lustig nebo Milan Drobný, který přišel k překvapení všech s partnerkou Helenou Kadeřábkovou. Snoubenci nedávno ohlásili rozchod, který prý způsobila žárlivost. "Kalivodová spojuje lidi, tak to má být," komentovala znovunabyté štěstí známého páru nejmladší Carmen v Evropě.

Vedle dárků, jako byly hodinky, parfémy, obrazy, květiny, kosmetika nebo potřebný minidisk, měla oslavenkyně radost z moravského koutku, o který se postaral její tatínek. "Vedle výborného jídla, které v Matu připravili, se díky tatínkovi jedlo nadívané selátko, tlačenka a škvarky. Jsem ráda, že všem chutnalo a dobře se bavili, domů jsme totiž odcházeli v brzkých ranních hodinách," uzavírá Kalivodová.