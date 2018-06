Kalhoty XXL? A proč ne!

Ženy se širokými rameny a štíhlými boky mohou volit kalhoty blížící se až leginám, nebo také "palácový střih". Ke kalhotám by měli nosit delší rovné kabátky, vesty, košile. Tvar přesýpacích hodin, který představuje větší poprsí a širší boky, ale stále viditelný pas, má rád měkké materiály (vlna, žerzej, úplety). Můžete si dopřát i pásek, ale nenoste kalhoty z pevně tkaných materiálů, protože by v nich vynikly vaše zaoblené tvary. U oblečení silnějších žen nerozhoduje ani tak velikost, jako tvar těla. Je-li rovný, pak jsou pro ně ideální kalhoty ze splývavých a směsových materiálů.

Opticky přidají na váze i široké volné kalhoty, oblíbené zejména v létě, protože silnějším ženám připadají pohodlné. Také legíny s volnou halenou, což je v Čechách běžný domácí oděv, postavu nijak nevylepší. I žena, která má nějaký ten kilogram navíc, si samozřejmě může dopřát kalhoty, jen by si při jejich nákupu měla počínat o něco opatrněji než běžná zákaznice. Při nákupu kalhot se nezapomeňte nejen prohlédnout v zrcadle ze všech stran, ale také se ve zkušební kabince posadit. Jestliže se vám budou kalhoty na stehnech při sezení napínat, zkuste větší číslo. (Totéž platí při nákupu sukně.) Pokud jde o střih, kalhoty by měly mít užší nohavice bez manžet, pozor je třeba si dát na sámky v pase! Aby se totiž i silnější žena cítila dobře v kalhotách, nepotřebuje přidávat na materiálu, ale musí zvolit vhodné složení. U kalhot je nesmírně důležité, aby materiál obsahoval kolem dvou až tří procent elastanu - například vlákna Lycra - který zabraňuje nejen nepříjemnému mačkání nebo »vytahání« sedu, ale nabízí zejména pohodlí při nošení. Pokud se pro takový materiál rozhodnete, nemusíte se obávat ani kalhotového kostýmu do zaměstnání. Díky shodné barvě kalhot a saka totiž dosáhnete optického »protažení« postavy - a budete působit štíhlejším dojmem. Navíc ve většině případů vnímá okolí kalhoty či kalhotový kostým jako mladistvé sportovní oblečení, a to také není k zahození. Naopak, čemu by se měla vyhnout každá žena, a to nejen s velikostí 44 a výš, je kalhotová sukně, a to i na letní výlety. Ta je totiž tím nejlepším způsobem, jak z objemnějších zadních dámských partií a boků vytvořit ještě větší.