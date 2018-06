"O nebezpečí, které znamenají mobilní telefony, se hodně napovídalo, aniž by pro to byly nějaké důkazy. Lidé ale mají skutečné obavy. Neříkáme, že záření, které mobily vydávají, je škodlivé, ale ani to, že neškodí. Kapsy se speciální tkaninoujsou jen odpovědí na obavy spotřebitelů," cituje agentura AFP mluvčího společnosti Levi-Strauss, která značku Dockers vlastní.Speciální kapsy najdou zákazníci u některých modelů kalhot, které budou od února na britském trhu k mání za 44 až 69 liber, tedy v relacích asi od dvou tisíc do tří a půl tisíce korun.