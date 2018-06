Byla jsem závislá, přiznala Kaley Cuoco z Teorie velkého třesku

Kaley Couco v prosinci na sociálních sítích sama zveřejnila fotky z nemocnice, kde jí z nosu trčí hadička. Její manžel, tenista Ryan Sweeting (27), byl po jejím boku.

„Byla jsem závislá. Opravdu závislá na nosním spreji, jako je třeba Afrin. Dlouhá léta,“ řekla herečka v show Ellen DeGeneresové.

Závislost dokonce zašla tak daleko, že herečka si musela stříkat do nosu třeba i na velkých společenských akcích.

„Při udílení cen jsem si vždycky musela vybrat tu správnou chvilku, abych si dala Afrin. Pod stolem jsem si ho stříkla. Nemohla jsem se nabažit. Byl to velký problém. Zničila jsem si dutiny. Takže se to muselo složitě řešit,“ prohlásila.

S přiznáním plastik nemá herečka žádný problém. O své operaci prsou říká, že to byla její nejlepší investice.

„Byla to opravdu ta nejlepší věc, co jsem kdy udělala. Neměla jsem žádná prsa! Vždycky jsem si připadala špatně rostlá. Díky implantátům se cítím jistější. Nebylo to o snaze být pornohvězdou nebo že bych chtěla vypadat více sexy,“ dodala.