Bylo to drsné, ale je mi teď mnohem lépe, říká Kaley Cuoco o rozvodu

„Víte, minulý rok byl velmi bizarní a každý máme své divné vzestupy a pády. A někdy jsem trochu víc vidět. Ale každý si prochází takovými věcmi,“ řekla v talkshow Ellen DeGeneresové Cuoco, jejíž manželství oficiálně skončí ve středu.

„Takže cítím, že rok 2016 bude mnohem lepší než rok 2015. Bylo to drsné, ale všechno je v pořádku. Je mi teď mnohem, mnohem lépe. Je to lepší než předtím.“

Herečka a tenista se vzali na Silvestra 2013. Cuoco měla datum svatby vytetované na zátylku. Po oznámení rozchodu s manželem, který po ní chce výživné, si číslice nechala přetetovat obrázkem nočního motýla.

„Musela jsem to překrýt. Můra je to proto, že byla dost velká, aby překryla čísla! Velká křídla. To jsem si prostě vybrala,“ vysvětlila své tetování.

Přestože média začala po udílení cen Grammy spekulovat, že Cuoco randí s country zpěvákem Samem Huntem (31), herečka to popírá. „Opravdu ne! Skutečně! Kdybych vyšla ze stáje se svým koněm, říkali by, že jsem se provdala za svého koně!“ prohlásila.

Připravujeme se na orální prezentaci. Připomeňte si Kaley Cuoco v Teorii velkého třesku: