Kaley Cuoco: Jít na plastiku prsou bylo to nejlepší rozhodnutí v životě

„Před lety jsem si nechala upravit nos a také jsem šla na plastiku prsou. To bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala. Šla bych do toho znova,“ myslí si herečka, která moc nemá ráda tlachání svých kolegyň na téma vnitřní krása.

„Je jasné, že byste se měla mít ráda a také je jasné, že je určitým způsobem důležitá i vnitřní krása. Ale co si budeme povídat, všichni chceme vypadat hezky,“ prozradila.

Proto se také před lety pro plastiku rozhodla. „Chtěla jsem to. A neudělala jsem to kvůli muži nebo někomu jinému. Udělala jsem to pro sebe. Pokud něco takového plánujete a víte, že se potom budete cítit dobře, jděte do toho,“ sdělila v rozhovoru pro magazín Women ́s Health.

Pěkná prsa ale podle ní nejsou všechno. Ona sama se udržuje v kondici a denně věnuje alespoň nějaký čas pohybu a cvičení. „Zkoušela jsem běh, jógu, pilates. Ale zjistila jsem, že mě nic z toho nebaví. Tak teď chodím na spinning a snažím se to nějak kombinovat. Nejvíc jsem se ale zamilovala do hot jógy. Vždycky se tam strašně zapotím,“ doplnila.

A protože nemá štíhlou postavu od přírody, musí se hlídat i v jídle. Na dorty raději jen kouká a hamburgery si dává opravdu výjimečně. „Jím zdravě a pravidelně. Dávám si pozor na to, co jím. Každý den nad svým jídelníčkem opravdu přemýšlím. Ale někdy si za odměnu zajdu do rychlého občerstvení a dám si pořádnou nálož něčeho nezdravého,“ dodala.

Počátkem roku ukázala herečka, že vypadá skvěle takřka ve všem: