I kdyby mě manžel opustil, budu v pohodě, říká Cuoco z Teorie velkého třesku

„Miluju ten pocit a vědomí toho, že jsem finančně zabezpečená a nezávislá. Vše, co mám, jsem získala díky své práci. Svým přítelkyním často říkám: ‚Vždycky si buďte jisté tím, že máte svůj život pevně ve svých rukou a že jste v něm vždy na prvním místě. Až pak je tu váš manžel, přítel, nebo přítelkyně.‘ Nejsem na nikom závislá. I kdyby mě manžel zítra opustil, budu v pohodě. A on to dobře ví,“ prozradila Kaley Cuoco o pět let mladším manželovi v rozhovoru pro magazín Women’s Health.



Kaley Cuoco je vdaná podruhé. Než si letos v červnu vzala Karla Cooka, žila v manželství s bývalým profesionálním tenistou Ryanem Sweetingem (30).

Otcem Cooka je miliardář Scott Cook, spoluzakladatel softwarové společnosti Intuit, jehož jmění se odhaduje v přepočtu na 70 miliard korun.

O svém manželovi herečka tvrdí, že je přesným opakem toho, koho by si každý nejspíš představil pod pojmem „miliardářský synek“. „Karl pochází z velice úspěšné rodiny, a tak jsem se zpočátku bála, že bude zhýčkaný, rozmazlený a nebude si ničeho vážit. Je to ale přesně naopak. Nikdy se mi nepodbízel a nepochleboval mi a to mě na něm přitahovalo. Jeho zase zaujalo, že stejně jako on miluji koně. Díky tomu jsme hned měli společné téma, které nám vydrželo dodnes,“ říká Cuoco, která svými domácími videi s koňmi, poníky a manželem zásobuje několikrát týdně fanoušky na sociálních sítích.

Pro pořad Entertainment Tonight odpověděla herečka nedávno také na otázku, zda se s manželem chystají v blízké době založit rodinu. „Rozhodně se na to ještě necítím. Vím ale, že to přijde, protože děti miluji. Teď se ale naplno věnuji kariéře a práci. Mezi to patří i budování našeho vztahu s manželem. Já i Karl ale děti milujeme, takže mít vlastní potomky je nám souzeno,“ tvrdí Cuoco.