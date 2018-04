Nebyl tím člověkem, kterého jsem potkala, říká o exmanželovi Cuoco

Herečka prohlásila, že se její exmanžel v průběhu vztahu úplně změnil. „Vzala jsem si někoho, kdo se totálně změnil. Člověk, se kterým jsem se rozváděla, nebyl tím člověkem, kterého jsem původně potkala. A nebyla to moje chyba, byla to jeho vina,“ vysvětlila Cuoco.

Bývalého tenistu Ryana Sweetinga si herečka vzala v roce 2013 po tříměsíčním vztahu. Necelé dva roky od svatby oznámili, že se rozcházejí. Důvodem prý byly neslučitelné rozdíly.



Cuoco si pak neuměla představit, že by se ještě někdy v klidu procházela ulicemi s někým jiným. „Upřímně, myslela jsem si, že už se nebudu nikdy schopná znovu vdát. Můj ex pro mě slovo manželství totálně zničil,“ přiznala pro květnové vydání časopisu Cosmopolitan Cuoco.

Navzdory tomu, že se ve vztahu spálila, však tvrdí, že ji to nakonec dovedlo až k současnému snoubenci. Tím je syn miliardáře a profesionální jezdec na koních Karl Cook. „Věděla jsem, kolik jsem musela dát a kolik jsem chtěla dostat. Věděla jsem i to, že musím být trpělivá. Musela jsem si projít řadou věcí, než mě to dovedlo ke Karlovi,“ popsala druhá nejlépe placená televizní herečka.