Vím, jak utratit miliony za Teorii velkého třesku, říká Kaley Cuoco

„Přemýšlela jsem jen o tom, co to znamená pro moji rodinu a vím, že je to pro nás všechny jistota. Moji rodiče strávili 16 let vozením mého zadku do Los Angeles z konkurzu na konkurz. Každý den se se mnou učili texty, odvezli mě, čekali na mě, vyzvedli mě a utěšovali, když jsem nedostala práci. Brali mě na tenis a hodiny jezdectví,“ řekla herečka pro magazín Redbook.

„Vzpomínám si, že jsem vždycky doufala, že bych se mohla o ně postarat, protože se oni tak dobře starali o mě. Když vím, že nyní můžu, vhání mi to slzy do očí.“

Blondýnka, která si loni na Silvestra vzala za muže tenistu Ryana Sweetinga (27), prohlásila, že v žádném případě není feministka. Nikdy nebojovala za rovnost žen a mužů.

„Vařím pro Ryana pět dní v týdnu. Připadám si jako žena v domácnosti. Miluji to. Vím, že to zní staromódně, ale líbí se mi představa žen pečujících o své muže. Můžu si zařídit práci tak, že se vrátím domů a postarám se o něj. Moje máma byla taková, tak myslím, že mě to trochu ovlivnilo,“ míní herečka.

Nevyhnula se ani otázkám ohledně její plastiky prsou. „Byla to opravdu ta nejlepší věc, co jsem kdy udělala. Neměla jsem žádná prsa! Vždycky jsem si připadala špatně rostlá. Díky implantátům se cítím jistější. Nebylo to o snaze být pornohvězdou nebo že bych chtěla vypadat více sexy,“ dodala.