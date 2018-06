Penny z Teorie velkého třesku má umělá prsa a je na ně hrdá

"Nechat si dát prsní implantáty bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělala," cituje herečku deník Daily Mail. Zvýšilo jí to sebevědomí a pomohlo to i pracovně.

Ačkoli měl seriál Teorie velkého třesku obrovský úspěch, bulvár se o ni začal zajímat, až když randila s představitelem Supermana Henrym Cavillem.

"Než jsem poznala Supermana, nikdo mě nepronásledoval. Jsem v showbyznysu dvacet let a po celý život jsem mohla chodit, kam jsem chtěla. Nikde nebyl žádný paparazzi, který by mě sledoval, až před sedmi měsíci," řekla Kaley Cuoco časopisu Cosmopolitan.

Románek s Cavillem ale brzy skončil a herečka se zamilovala do tenisty Ryana Sweetinga, kterého si na Silvestra vzala. "Souhlasím, že se to bylo rychlé, ale taková já jsem. Když jsme se poznali, věděla jsem, že on je ten pravý."

Na svatbě byl i její bývalý přítel Johnny Galecki, s nímž tvořila zamilovaný pár v sitcomu i mimo něj. Po rozchodu se prý chvíli vyhýbali, ale nyní jsou nejlepší přátelé.

"Je jedním z mých nejbližších přátel. Na svatbě seděl v první řadě s obrovským úsměvem na tváři," řekla Kaley Cuoco.