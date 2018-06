Kaley Cuoco z Teorie velkého třesku je zasnoubená, vezme si tenistu

Zasnoubení šestadvacetiletého tenisty a o rok starší herečky potvrdila časopisu UsWeekly její mluvčí.

"Je to teprve tři měsíce, ale ví, že Ryan je ten pravý. Když to víte, tak to víte," řekla známá herečky časopisu.

Herečka napsala na Twitter vzkaz: "Létám vysoko, s tebou bych se mohla dotknout nebe." A další vzkaz byl: "Miluji tě, Ryane Sweetingu."

Představitelka Penny je podle tenisty "nejkrásnější žena na světě" a ani on nešetří veřejnými projevy lásky. Na internet dal její fotku s popisem: "Milion lidí a já vidím jen ji."

Před Sweetingem Kaley Cuoco dva týdny chodila s představitelem Supermana Henrym Cavillem. Krátce byla zasnoubená s odborníkem na závislosti Joshem Resnikem a dva roky randila se svým seriálovým partnerem Johnym Galeckim, který v Teorii velkého třesku hraje Leonarda.