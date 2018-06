Kalendář vydražil bobista Džmura

Jednadvacetiletá Michelle Buswell se narodila ve městě Orange Park na Floridě. Jednoho dne se cestou do Disney Worldu rozhodla zúčastnit se soutěže nových modelek, která se zde konala. Zvítězila a zjistila, že má vše, co modelka potřebuje. O dva měsíce později odjela do New Yorku a podepsala smlouvu s Marilyn Agency.