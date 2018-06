Kalendář se Simonou Krainovou přinesl škole 16 tisíc

Modelka Simona Krainová byla vysokou úrovní otázek čtenářů iDNES mile překvapena. Odpovídala upřímně, byť stručně. "Ráno u zrcadla potkávám cizí osobu, kterou po několika pracných úpravách dostanu do podoby Simony Krainové."



V únoru příštího ruku oslaví Simona Krainová kulaté životní jubileum. Narodila se ve znamení ryb v Havířově a jako šestnáctiletá vyhrála konkurz modelek v agentuře Czechoslovak Models. Nechala střední průmyslové školy a odjela do Paříže. Léta ve světě jí vynesla na výsluní modelingu. Objevila se na titulních stranách prestižních časopisů, předváděla modely světových návrhářů, na ní například stála reklamní kampaň firmy Dior.

V České republice je ale Simona Krainová známější díky filmovým rolím. Diváci ji pamatují jako krásnou blondýnku z Kamaráda do deště a ze série komedií Byl jednou jeden polda.





AUKCE KALENDÁŘE STOCK SIMONA KRAINOVÁ 2003 PROBĚHNE VE ČTVRTEK 28. LISTOPADU MEZI 10 A 16 HODINOU NA iDNES.

Výtěžek aukce věnují pořadatelé Základní škole v Malické ulici v Plzni, která byla poškozena srpnovou povodní.

V poslední době se třicetiletá modelka přiznává, že cestování spojené s modelingem už je únavné. Střídavě bydlí v Paříži a v Praze. Spolu s Darou Rolins moderují televizní pořad Někdo to rád horké. Kromě kalendáře aktů pro Toyotu nafotila letos další prestižní kalendář STOCK Simona Krainová 2003.Na křtu kalendáře v polovině listopadu prozradila i víc ze svého soukromí něco, co možná ani její přítel moderátor Bořek Slezáček tak docela neví: "Chtěli bychom se vzít příští rok na jaře. Svatba bude v Čechách. Psalo se, že to má být někde na Hluboké, ale to je nesmysl. Jsem pro volnou přírodu. Můj táta je od rány, a nerada bych, aby pozabíjel nějaké nezvané hosty...," vtipkovala Simona. "Svatbu bych chtěla bez zbytečných póz a umělých úsměvů, jen v okruhu nejbližších přátel a rodiny."Simona chce na dotěrné zvědavce vyzrát pomocí triku. "Proto bude obřad dokonale utajený," věří modelka. Které místo bude to pravé malebné a utajené, to však ještě neví ani ona. Do konce roku však plánují s přítelem čtrnáctidenní předsvatební cestu do Thajska. "Budeme v místech, kde se natáčela Pláž s Leonardem Di Capriem. Jsou to oblasti netknuté turistickým průmyslem. To mě dostane do pohody!" těší se Simona.