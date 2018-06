VIDEO: Hybnerová si na křtu chválila poprsí, Poullain bloudila v mlze

Když autoři projektu Marek Škarpa a Petr Kurečka hledali předlohu pro nějaký ze snímků Tima Burtona, volba padla na film Sweeney Todd. Role ďábelského holiče a jeho družky se ujali manželé Vanda Hybnerová a Saša Rašilov.

Herečka si přímo na křtu pochvalovala, že jí v postprodukci zázračně narostlo poprsí. "Vidím, že jste mi prsa vylepšili. Vypadá to úchvatně," vtipkovala Hybnerová, jež na křest dorazila s manželem, s nímž si v průběhu focení užila dostatek legrace.

Kalendář Proměny 2013 - Saša Rašilov a Vanda Hybnerová jako Sweeney Todd s paní Lovettovou

"Naše proměna byla brutální. V jednu chvíli mě můj muž držel opravdovou břitvou pod krkem, takže jsme si to náramně užili. A vzhledem k tomu, že Saša Johna Deppa už léta dabuje, tak to takhle vyplynulo. Řekla bych, že to byla hlavně jeho proměna, já Helene Bonham Carter nejsem až tak podobná, ale snažila jsem se," doplnila Hybnerová.

Prodejní kalendář Proměny 2013, který letos zachycuje filmové páry v podání skutečných českých dvojic, jako tradičně pomůže Nadaci Archa Chantal, jíž reprezentovala herečka Chantal Poullain.

Chvíli to ovšem vypadalo, že křest bude muset začít bez ní. Jelikož se vracela letecky ze Slovenska a v Praze ve středu večer nepřálo počasí, stroj musel dosednout v jiné části republiky.

"V úterý večer jsme měli představení v Košicích. Všichni mě upozorňovali, že v Košicích bývá mlha, kvůli které se pak nelítá. Tam paradoxně bylo hezky, ale v Praze to bylo horší. Nemohli jsme vůbec přistát, takže letadla poslali do Pardubic. Takže jsem rychle volala, aby mi poslali auto a naštěstí jsem to jakžtakž stihla včas," řekla na kameru iDNES.cz Chantal Poullain, která si křest i následující dražbu prý nesmírně užila.

Křest kalendáře Proměny 2013 - Květa Fialová, Chantal Poullain, Petr Kurečka a Ester Kočičková

Spokojení byli i autoři Proměn, režisér Marek Škarpa a fotograf Petr Kurečka. "I když víme, že je doba, kdy lidi mají hluboko do kapsy, jsme rádi, že se nám podařilo vybrat přes 700 tisíc korun. A majstrštyk? Určitě Karel Gott s manželkou Ivanou coby Vinnetou a Ribanna," shodli se autoři.

VIDEO: Z Gotta je Vinnetou. Z manželky Ribanna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kalendář Proměny 2013 je k dostání na internetu, a to jak na stránkách Nadace Archa Chantal nebo přímo na stránkách kalendáře Proměny. Veškerý výnos z prodeje putuje právě na projekty Nadace Archa Chantal.