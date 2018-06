Kalendář Pirelli přinesl 56 tisíc

Vítězka aukce má jistotu, že vlastní jedinečný originál: každý výtisk je číslovaný a společnost Pirelli věnovala do aukce kalendář s číslem 31 655.

Danuše Vymětalová bydlí kousek od Zlína, je vdaná, pracuje jako sekretářka. "Aukce jsem se zúčastnila vůbec poprvé v životě a měla jsem trochu strach, jestli to vyjde. Kalendář bych chtěla věnovat blízkému člověku, ale nemůžu prozradit komu, protože to má být překvapení," řekla.

"O fotografování se doma zajímáme. Bylo by mým snem, kdyby se má třináctiletá dcera dostala k nějaké příležitosti fotomodelky - nemusel by to být zrovna tento prestižní kalendář Pirelli, ale chce být manekýnkou, tak bych si přála, aby jí to vyšlo," dodala.

Mluvčí Masarykova onkologického ústavu v Brně Zuzana Joukalová iDNES i všem čtenářům poděkovala. "Léčba onkologicky nemocných je velice drahá, a proto vítáme jakouliv finanční pomoc. Masarykův onkologický ústav v Brně je jediný svého druhu v republice, protože na jednom místě soustřeďuje všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče včetně základního výzkumu. Ročně ambulancemi projde na 150 tisíc lidí a je hospitalizováno 6 000 pacientů ze všech míst republiky. I díky vám se péče o ně zase posune o krůček dál," uvedla.

Zdeněk Vacl z firmy Pirelli byl příjemně překvapen, kolik aukce vynesla. "Jsem velmi rád, že se nám podařilo zdárně uskutečnit tuto ojedinělou akci a upřímně děkuji všem zúčastněným za jejich snahu přispět na dobrou věc," řekl iDNES.

"Gratuluji vydražitelce a děkuji za její štědrost a doufám, že ji exemplář jedinečného kalendáře přinese potěšení nejen v roce 2002," uvedl Vacl.

Jak se fotí Pirelli

Na moři pod bílými útesy Neapolského zálivu se houpají tři dřevěné loďky. Na palubách je rušno. Štáb Maria Testina, uznávaného peruánského fotografa, který si za den práce běžně účtuje sto tisíc dolarů, se činí na plné obrátky. Musí svému šéfovi zajistil ideální podmínky ke snímání blondýny s bronzovou pletí.



Vlhký neopren obepíná křivky svůdné krásky. Odtajněné partie ženského těla hltají teplo kalabrijského slunce. Každou chvíli přiskočí ke spoře oděné nymfě maskér a poopraví nalíčení vystavené slanému přímořskému vzduchu.



Asistent naměří světlo, fotograf zmáčkne spoušť a blesk prokreslí ladné kontury Any Claudie Michaelovové na pozadí olejově tmavé hladiny. Z vln se odlepí rackové a zakrouží nad kocábkou nabitou vzrušením.



Blesk. A znovu!

"Natoč ramena, ještě trochu, tak. Maličko přivři oči. Teď jsi krásná," chválí modelku jeden z komerčně nejúspěšnějších fotografů na světě. Oba mají to štěstí, že byli z desítek kandidátů vybráni k vytvoření prestižního kalendáře Pirelli pro rok 2001. Právě vznikl srpen.

Jak vznikala legenda

Kalendář Pirelli nelze běžně koupit. Pokud nepatříte ke světovým celebritám jako třeba princ Charles, nedostanete se k němu.

Respektovaní umělci z celého světa o něm bez nadsázky hovoří jako o perle mezi kalendáři. S určitými přestávkami se vydává téměř čtyřicet let a pro fotografy i modelky je zejména od zlomového ročníku 1994 jakýmsi výtahem do nejvyšších sfér showbyznysu. Kdo se jednou objeví v tiráži kalendáře, může si před jméno připsat doživotní titul VIP, ať už se ocitne na společenském večírku v New Yorku nebo na módní přehlídce v Paříži. O prestiži kalendáře Pirelli mimo jiné svědčí to, že mnozí sběratelé jsou za celou sérii ochotni zaplatit milion marek.





Celebrity, které také pózovaly pro kalendář Eva Herzigová

Bono Vox

Gisele Bundchenová

Cindy Crawfordová

Nastassja Kinská

Kate Mossová

Naomi Campbellová

Jestli vám kalendář jménem připomíná výrobce pneumatik pro osobní automobily, kamiony a traktory, jste na správné stopě. Právě továrna z britského Staffordshiru se stejně jako každý rok i v roce 1964 rozhodla udělat obchodním partnerům radost exkluzivním dárkem - kalendářem.



Marketingoví manažeři přemýšleli, čím by tradiční dar zpestřili. Obrázky rychlých vozů je přestaly vzrušovat, a protože v šedesátých letech vrcholila éra společenské liberalizace, napadl je umělecký akt.



Mohli jít cestou průměru, ale rozhodli se jinak. Zaměstnali Roberta Freemana, nikoho menšího než fotografa skupiny Beatles, výtvarníka Dereka Forsytha a dvě modelky, které odvezli na Mallorku. To, s čím se vrátili, nezklamalo.



Kalendář Pirelli 1964 šokoval. Věčně reptající moralisty odvážností, zbytek zasvěcených krásou a elegancí. Tak se zrodil fenomén.



Zpočátku ještě modelkám dělaly na fotkách společnost výrobky firmy Pirelli, ale časem se veškeré komerční požadavky nadobro vytratily ve prospěch čistého aktu.

Nahá žena zachycená v obraze se do té doby považovala přinejmenším za nestoudnost, o čemž se dennodenně přesvědčovali vydavatelé většiny lechtivých periodik. Ostatně, oproti dnešku byl počet titulů velmi omezený a skutečně uměleckých aktů bylo velice málo.



"Kalendář Pirelli patří nesporně k tomu lepšímu, co v tomto oboru vzniká," uvažuje uznávaný teoretik fotografie Vladimír Birgus. "Na kalendáři je samozřejmě vidět, že firma na něj má dost peněz, takže si může dovolit spolupracovat s kvalitními fotografy. Ale je také vidět, že to, co vznikne, se musí líbit většímu počtu lidí."

Výtisk pro Johna Lennona

Každý další kalendář, které následovaly po přelomovém roce 1964, byl originálem, po němž dychtili milovníci umělecké fotografie.



A tak v roce 1968 si už křehké fotografie Harriho Peccinottiho s jemným nádechem smyslného erotična pro jejich krásu nedovolili kritizovat ani zanícení puritáni. Každý snímek byl pokusem o interpretaci jedné milostné básně, jejíž text svítil z obrázku jako nenápadná stříbrná nitka. Recitovaná poezie ještě téhož roku vyšla na desce. Stala se bestsellerem.



Rok poté nafotil Peccinotti kalendář bez profesionálních modelek. Spolu s Forsythem odcestovali do Kalifornie a hledali krásné dívky na bulváru Sunset a plážích Golden State. Jejich fotografie strhly na veřejnosti emoce. Na rozdíl od delikátních snímků z roku 1968 byl kalifornský Pirelli troufale sprostý a plný symbolismu. Tvůrci jej novinářům představili v londýnském nočním klubu za doprovodu skupiny Beach Boys.



Zajímavá historka se váže ke kalendáři pro rok 1970. O jeden výtisk, nasnímaný Francisem Giacobettim, si osobně zavolal legendární muzikant John Lennon. Na seznamu zájemců se kromě něj objevily takové veličiny jako britský premiér Edward Heath či princové Filip, Charles a Andrew.



Firma Pirelli uspokojovala přednostně věrné zákazníky a k přímému prodeji uvolnila jen minimum kusů za fantastickou cenu tisíc liber za kus. Díky obrovské poptávce po papírovém produktu se značkou Pirelli britský deník Sunday Times dokonce vytvořil speciální inzertní kolonku "Kalendáře".



V roce 1971 se Giacobetti vrátil. Tentokrát se sérií smyslných záběrů dívek na černých vulkanických plážích Rajského ostrova na Bahamách. V té době kalendář soupeřil s nejnovějšími zprávami na titulních stranách novin a časopisů. O fenoménu zvaném Pirelli začali psát zahraniční zpravodajové v Londýně.



Úspěch kalendáře na rok 1972 zastínil skandál. Podloudní obchodníci skoupili na černém trhu všechny výtisky, každou stránku zarámovali a pak prodávali po sto librách. Přitom právě fotografie bývalé modelky Sarah Moo, historicky první ženy, která kalendář nafotila, jsou mnohými považovány za vůbec nejkrásnější v historii kalendáře.





Vzrušující aukce

Oslav deseti let od prvního vydání se v roce 1974 zúčastnil ministr anglické vlády John Peyton. "Mám kalendář Pirelli," prohlásil při slavnostním přípitku. "Nechávám ho na dveřích skříně v kanceláři. Krásné dámy na fotkách si prohlížím, když potřebuji inspiraci."



V březnu 1974 po dvou ochromujících ropných krizích společnost Pirelli prohlásila, že s vydáváním kalendáře končí. Britský tisk toho litoval.



Po "životopisné" knize o kalendáři sestavené hercem Davidem Nivenem se v roce 1975 na pultech knihkupců zaprášilo. Sedm týdnů byla v seznamu bestsellerů listu Sunday Times. Přesně do té doby, než se prodalo všech 57 tisíc výtisků.



V tomtéž roce bylo pro charitativní účely vydraženo deset naprosto nových kalendářů Pirelli v aukční síni Christie's v Londýně. Dražby se účastnily všechny britské deníky a televizní zpravodajské štáby. Zaplněná aukční síň vzrušeně zašuměla, když se modelky kalendáře Pirelli usadily na svých sedadlech, aby sledovaly "své" výtvory, které vyvolávač přiklepával sběratelům za tisíce britských liber.



"Pirelli se vrátil," psal deník Daily Mirror v roce 1984. Nový výtvarník Martyn Walsh a fotograf Uwe Ommer společně oslovili čtyři modelky, s nimiž vyčarovali sérii drzých snímků s kulisou moře, slunce a písku na teplých Bahamách.



Za projevenou důvěru se firmě odvděčili vynikajícím nápadem. Otiskli dezén běhounu nové nízkoprofilové pneumatiky P6 na těla vybraných dívek a při představení kalendáře v luxusním londýnském hotelu Dorchestr sklidili frenetický potlesk. Kalendář Pirelli byl opět na vrcholu.



Dezén úspěšné "pé šestky" inspiroval výtvarníky i v následujících letech. V roce 1985 se objevil jako vzor na šatech dvou modelek zachycených královským fotografem Normanem Parkinsonem v palácích skotského města Edinburghu, o dva roky na špercích, které výtvarník Walsh vyrobil pro modelky podle ozdob afrických žen kmene Kirdi.



Ročník 1988 byl ve znamení tance. Gillian Lynne, choreograf na Broadwayi a ve West Endu souhlasil s vytvořením série scén, ve kterých profesionální tanečníci ve zvláštních helmách a kostýmech představovali čtyři roční období. Před objektivem také poprvé pózoval muž. Jeho tělo kryl těsný oblek s potiskem. Jak jinak než se vzorem pneumatiky.

Oslava ženského těla

V roce 1990, dva roky před olympijskými hrami v Barceloně, fotografoval Arthur Elgort modely připomínající sochy v antických atletických pózách. Tato série drží aukční rekord. Jeden kalendář byl vydražen za 84 tisíc dolarů.



Dvanáct zvířat čínského horoskopu poskytlo neobvyklý námět pro kalendář 1992, pro jehož vytvoření Arrowsmith a Walsh odvezli modelky do Španělska. Pomalované dívky navlékli do barevných kostýmů a nechali je za tajemného osvětlení pózovat na skalách.



Vydání k třicátému výročí v roce 1994 bylo mezníkem. "Na počest ženy" jej vytvořil hollywoodský fotograf Herb Ritts, který oslovil supermodelky. Cindy Crawfordové, Kate Mossové a Heleně Christensenové dal prostor při desetidenním pobytu na malém bahamském ostrůvku.



Námět čtyř ročních období se vrátil se zřejmě nejslavnějším fotografem světa Richardem Avedonem, jehož výtvarník si dal s aranžováním modelek zvlášť záležet. Jaro - Farrah Summerfordová s nevinným výrazem ve tváři třímá ptačí hnízdo. Léto - tam, kde člověk sedí, má nahá Naomi Campbellová nalepená zrnka plážového písku. Podzim - divá Christy Turlingtonová s rozevlátými černými vlasy shlíží na diváky skrz letící zažloutlé listy. Zima - po tváři Nadji Auermanové stékají ledové rampouchy.



Ročník 1996 vytvořil guru umělecké fotografie Peter Linbergh. Černobílé snímky z kalifornské pouště Mojave byly kontroverzní zejména díky své statičnosti. Ale Hollywood pěl na portréty herečky Nastassji Kinské a supermodelek Carrie Ottisové, Navie, Kristen McMenamyové, Tatjany Platitzové a Evy Herzigové samou chválu.



Kalendář byl představen při exkluzivní sešlosti ve Spencerově domě, londýnském rodinném sídle princezny Diany.



Fotograf Bruce Weber dal kalendáři pro rok 1998 do vínku vzrušující motto: "Ženy, po nichž touží muži, muži, po nichž touží ženy." Weber o nich řekl: "Chtěl jsem použít muže tak, aby ženy se při pohledu na kalendář Pirelli smály."



Autor k spolupráci přemluvil například zpěváka skupiny U2 Bono Voxe nebo českou topmodelku Evu Herzigovou, která se odvážila pózovat u kuchyňské linky, jak oblečená pouze v minisukni ochutnává špagety.



Demonstrovat vývoj módních trendů v průběhu desetiletí se v kalendáři na rok 1999 rozhodl Herb Ritz, který pro Pirelli fotil už podruhé. Ritz se svou černobílou kronikou začíná u éry Belle Epoque, jak historici nazvali devadesátá léta devatenáctého století, a končí u vlastní představy o módě vzdálené budoucnosti.



Rok 2000 Pirelli oslavil akty oslavované fotografky Annie Leibovitzové, která se proslavila snímkem Johna Lennona s manželkou Yoko Ono, pořízenou několik hodin před Lennonovou tragickou smrtí v roce 1980. Focení kalendáře v jejích ateliérech nedaleko New Yorku trvalo plných osmnáct měsíců. Kromě angažování moderních tanečnic a modelek si Annie vybrala také olympijskou atletku černé pleti Jacqui Agyepongovou a portrétovala její postavu plnou síly v pozicích a stylu antických soch.



Ze všech obrazů vyzařujících elegantní jednoduchost dýchá inspirace klasickými díly Rubense a Botticelliho. "Nejjednodušší věci jsou nejkrásnější, ale uskutečnit je, to je nejtěžší," řekla o svém kalendáři Annie Leibovitzová.

Dětská, zasněná, melancholická, blízká, jemná...

I na ilustracích k jednotlivým měsícům roku 2001, které nafotil Mario Testino v italské Neapoli, najdete nejvyhledávanější modelky.



Část své ženskosti propůjčila kalendáři brazilská kráska Gisele Bundchenová, o níž se spekuluje jako o budoucí manželce Leonarda di Capria, či Francouzka aristokratického vzezření Aurelie Claudelová. Testino si všechny dívky pečlivě vybíral podle zkušeností ze světa modelingu.



Všechny dívky jsou něčím zajímavé, každá má několik tváří, které umí vyměnit na povel. Dětská, zasněná, melancholická, blízká, jemná, nedostupná, plachá, rozpustilá, romantická, sebevědomá, exotická, sympatická chytroočka, smutná, bezstarostná, šibalská kočka, programová svůdnice, přísná, uvolněná či jižansky otevřená, to jsou vlastnosti, které vás napadnou, když sledujete modelky při práci. Až Testino svěsí objektiv, budou opět své.



Fotilo se v palácích, na terasách, na lodích, v parcích a zahradách. "V podstatě jsem se pokusil vytvořit Neapol," říká o projektu Mario Testino.



Expert Vladimír Birgus, který exkluzivitu kalendáře respektuje, upozorňuje na to, že Pirelli sází spíš na jistoty. "Například v posledním vydání se fotografie Maria Testina nesou ve stejném duchu jako dílo Helmuta Newtona. Je z nich cítit silný Newtonův vliv, skoro jako by Testino opisoval. Jenže Newton udělal své fotografie už před dvaceti nebo třiceti lety, a navíc jsou jeho fotografie mnohem erotičtější než Testinovy."



Kalendář Pirelli 2002

Kalendář Pirelli pro rok 2002 byl novinářům, zákazníkům, sběratelům a nadšencům z celého světa předstven v okázalém divadelním stylu v paláci Whitehall v Londýně.



Hlavní novinkou pro letošní rok je, že místo modelek se na fotografiích objevují začínající hollywoodské herečky. Pirelli tentokrát opustil úplnou nahotu, která už vyšla z módy. Místo toho oslavuje krásu, intelekt a osobní kouzlo, protože chce vytvořit dílo, které přetrvá navěky. Fotograf Peter Lindbergh o kalendáři říká:



"Kalendář Pirelli pro rok 2002 se trochu liší od těch předchozích. Všechny herečky, které se v něm objevují jsou skutečné osobnosti, ze kterých jednou budou velké hollywoodské hvězdy a všechny jsou oblečené."