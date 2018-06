Kalendář Pirelli 2003 je na světě

"Každá fotografie vypráví příběh a vzbuzuje citové reakce; chci ji políbit, miluji ji, je úžasná, můj bože, jak nádherná," pochvaluje si svou práci mezinárodně uznávaný Weber.

Cilento se nachází na jižním pobřeží Amalfi. Romantické výhledy na křišťálově průzračné moře, vzdálené písečné pláže, dramatická kulisa zvlněných skal a nedotčených kopců, posetých nejrůznějšími květinami a rostlinami, vytvořily pro fotografování idylickou scenérii.

"Když mě Pirelli požádalo, abych fotil tento kalendář, rozhodl jsem se, že nechci příliš mnoho pojetí. Chtěl jsem zažít Itálii tak, jako když jsem tam poprvé přijel s dětmi ze školy. Chtěl jsem zažít Itálii znovu jako dítě. Co jsem vždy na Itálii miloval je skutečnost, že je jako milenka: nemůžete s ní žít, ale zároveň nemůžete žít bez ní.

Myslím, že je to něco neskutečně nádherného, když u člověka vidíte smysl pro svobodu, svobodu projevu a svobodu nespoutanosti mladých dívek.

Chtěl jsem vybrat především ten typ dívek, o kterých si lidé vytváří představu, představu o tom, že je znají. Neustále ty ženy sleduji, jak se dívají na kalendář Pirelli a myslím si, že by to bylo pro ženy a muže skutečně hezké dívat se na kalendář a chvílemi zahlédnout někoho známého. V dnešní době je to moderní téma – muži milují ženy; ženy milují muže.

Když jsem jako dítě vyrůstal v Pensylvánii, v nedalekém městě promítali každé pondělí italské filmy. Vždycky jsem miloval boxery - jedním z mých oblíbených je film Viscontiho „Rocco a bratři“, často chodí boxovat do tělocvičny; z tohoto důvodu se v kalendáři objeví vynikající francouzský herec Stephan Ferrara a Richie La Montagne, který je mistrem Ameriky ve střední váze.

Učil jsem se o sexu, lásce, vášni, vzteku, šílenství, fantazii – všechno jsem se naučil z italských filmů a také o tom při focení hodně přemýšlím. "

Cilento

Pobřeží mezi Castellabate není nádherné jen na pohled. Oblast Licosa nabízí také kulturní a historické dědictví, které tu kdysi dávno zanechali starověcí Řekové. Podle legendy byla Licosa, známá jako „Posidium Promontories“ (místo Sirén), pojmenována po siréně jménem "Leucosia", která zemřela před Licosou.

Pozůstatky starověké řecké usedlosti Paestum, které byly znovu objeveny v 18. století, patří mezi nejstarší, nejzachovalejší a nejkrásnější monumenty. Blyštivé bílé mramorové chrámy umístěné oproti kulise nádherného slunečního svitu, tmavohnědých kopců a temně modrého moře poskytují pozorovateli jedinečnou možnost představit si úplné řecké město.

Nedaleko od rozkošné rybářské vesnice Santa Maria Castellabate leží Palazzo Belmonte. Palazzo Belmonte je jedinečné kulturní sídlo, které je obklopeno nezničenou a idylickou přírodou Středozemí. Palazzo, které bylo postaveno v 17. století pro rodinu Granito Pignateli di Belmonde a Markýze z Castellabate, bylo využíváno jako lovecký zámeček pro krále Španělska a Itálie, kteří v této oblasti lovili divočáky a křepelky.

Fotografové a místa



1964 Robert Freeman, Majorka

1965 Brian Duffy, Jižní Francie

1966 Peter Knapp, Al Hoceima – Maroko

1967 Nebyl vydán

1968 Harry Peccinotti, Tunisko

1969 Harry Peccinotti, Big Sur – Kalifornie

1970 Francis Giacobetti, Rajský ostrov – Bahamy

1971 Francis Giagobetti, Jamajka

1972 Sarah Moon, Villa Les Tilleuls – Paříž

1973 Brian Duffy, Londýn

1974 Hans Feurer, Seychely

1975 – 1983 Nebyl vydán

1984 Uwe Ommer, Bahamy

1985 Norman Parkinson, Edinburgh – Skotsko

1986 Bert Stern, Cotswolds – Anglie

1987 Terence Donovan, Bath – Anglie

1988 Barry Lategan, Londýn

1989 Joyne Tennyson, Polaroid Studios – New York

1990 Arthur Elgort, Seville – Španělsko

1991 Clive Arrowsmith, Francie

1992 Clive Arrowsmith, Almeria – Španělsko

1993 John Claridge, Seychely

1994 Herb Ritts, Rajský ostrov – Bahamy

1995 Richard Avedon, New York

1996 Peter Lindbergh, El Mirage – Kalifornie

1997 Richard Avedon, New York

1998 Bruce Weber, Miami

1999 Herb Ritts, Los Angeles

2000 Annie Lebovitz, Rhinebeck – New York City

2001 Mario Testino, Neapol – Itálie

2002 Peter Linbergh – Los Angeles

2003 Bruce Weber – Jižní Itálie