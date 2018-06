Nádor jim sny nevzal: pro děti pózoval Sionko, Machálková i Pavlásek

Charitativní kalendář Radost dětem vznikl na podporu především malých onkologických pacientů, kteří vinou nemoci nemohou žít zcela běžný život jako jejich zdraví vrstevníci. Cestu ke snům jim alespoň částečně vyšlapaly známé osobnosti, které si zahrály to, o čem tyto děti sní.

Zpěvačka Leona Machálková představuje vílu, herci Jiří Mádl detektiva, Tereza Kostková švadlenu, Muž roku Martin Gardavský sportovce a moderátor Petr Vojnar hasiče.

"V kalendáři mám fotku jako skokan do vody. Tohle téma mi bylo nabídnuto a rád jsem ho odsouhlasil, protože se ke mně sport hodí," řekl na kameru iDNES.cz Martin Gardavský, který se díky kalendáři oblékl do sportovního úboru.

"Mám fotografii s klučinou, který je požárník. Já jsem jeho kolega a pomáhám mu z hořící lodě. Bylo to moc příjemné focení. Hlavně jsem rád, že ty věci nejsou na fotce domalovávané. Všechny masky byly filmové a byly reálně udělané speciálně pro danou fotku," dodal Petr Vojnar, který se v pomoci druhým angažuje už nějakou dobu.

"S obecně prospěšnou společností Radost dětem spolupracuji dlouhodobě. A nejen s touto společností. Spoustu onkologicky nemocných pacientů navštěvuji v průběhu celého roku, protože si myslím, že člověk, který je zdravý a má možnost pomáhat, by to dělat měl."

Křest kalendáře proběhl v centru Prahy za účasti právě pózujících osobností. Nechyběly ani děti, které s nemocí v minulosti bojovaly. Dokázaly o ní mluvit s nadhledem, který by čekal málokdo.

Kalendář Radost dětem - Tereza Kostková a onkologická pacientka Kateřina Jeníková

"V patnácti jsem přišla o nohu v důsledku osteosarkomu. Od té doby se mi život změnil hodně, nemůžu dělat tolik věcí jako předtím, ale mám kolem sebe rodinu i přítele, takže se to dá všechno zvládnout. A to i díky nové protéze, díky které jsem se vrátila do normálního života," uvedla devatenáctiletá Kateřina Jeníková, jež na fotografii pózuje s Terezou Kostkovou. Je jedna z těch, kteří už sice přeskočili dětský věk, ale snů se nevzdává.

Pro vrstevníky nebo rodiny, které podobné zdravotní trable řeší, má jasný vzkaz. "Hlavně nepropadejte žádným depresím a berte to s nadhledem, protože by mohlo být i hůř. Všechno se dá zvládnou, když jsou kolem dobrý lidi," doplnila Kateřina, jež by se ráda stala švadlenou.

Na dalších snímcích pózují i sportovci Lukáš Tintěra, Petr Koukal či Libor Sionko.