Kalendář křtil autor i modelky

Hosty pak hned u vchodu čekal retro HU-HU koktejl.

"Pojal jsem to jako retro čtyřicátých let. Z té doby jsou tak nejen spotřebiče nebo vana, ale i oblečení dívek na fotografiích," řekl o kalendáři Robert Vano. Fén, ledničku nebo třeba vanu si přitom pro focení musel půjčit z Barrandova.

"Nejvíc času zabralo naplnit vanu vodou a udělat bubliny, samo focení jsme zvládli během jediného dne," popsal práci na kalendáři Robert Vano. Fotografie v kalendáři jsou přitom ve stylu amerických "pin up".

Pracovat s uznávaným fotografem byla pro modelky výzva. "Nejsem začátečnice, ale nedělám v oboru dlouho a fotit s Robertem Vanem, to jsem se trochu bála. Ale bylo to opravdu příjemné," shrnula své zkušenosti modelka Barbora Jančarová, která je v kalendáři vyfocena k lednu a únoru, jak sedí na ledničce.

Herec zastoupil tři sudičky

Vladimíra Čecha inspirovaly tři modelky k tomu, aby za ně jako za sudičky věštil kalendáři osud. "Přeji ti, aby se na tebe lidé rádi dívali," zněla první sudba. "Já ti prorokuji, že tě lidé nakonec roztrhají a nic z tebe nezbude," zastoupil Čech zlou sudičku. Vzápětí to však vylepšil jako ta třetí: "Ale ty obrázky si vyvěsí po celém bytě."

Vtipná věštba všechny přítomné zaujala. "Naštěstí mě něco napadlo. Horší by bylo tam jen stát a říkat ty obecné věci," hodnotil pak svůj výstup Vladimír Čech.

On sám přitom kalendáři přál, aby si jej lidé vyvěsili na nějaké důstojné místo.

Známý herec se poté, co z kalendáře stekly poslední kapky šampaňského, postaral také o kulturní program, když zazpíval píseň Nezvaný host ze své desky. "Zaslechl jsem, že někdo volal 'umí'. To mě těší, to máme my folkaři rádi," pochvaloval si po svém vystoupení Vladimír Čech.