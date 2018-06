Kaktusy potřebují před zimním spánkem vyschnout

Slunce sice ještě svítí, co mu síly stačí, ale jeho paprsky už mnoho nezmohou. Je to vidět nejen při pohledu na nebe, ale i u země, na rostlinách. Kaktusy už téměř nerostou, zato se jim vyvíjejí krásné a silné trny.»Na přelomu léta a podzimu nastává čas začít kaktusy zvolna připravovat k zimnímu spánku. Už od konce prázdnin by neměly dostávat žádná hnojiva, v závěru září se omezuje také zálivka,« říká Jaroslav Ullmann, kurátor sbírky kaktusů a sukulentů Botanické zahrady Karlovy univerzity. Stáhnout rolety by však zatím bylo předčasné: v časném podzimu byste měli kaktusům dopřát tolik světla, kolik jen si dokážou z chladnoucího slunce nachytat. Rostliny tedy mohou zůstat na světlém stanovišti za oknem nebo i venku - ale musí být umístěny tak, aby jim skoupou zálivku nevynahrazovaly kapky dešťů. Ani v místnosti jim neprospívá mlžení, protože drobné kapky by se snadno mohly stát živou vodou pro houbové choroby. Poslední vláhu z konvičky smějí kaktusy dostat v první polovině října, aby stačily vyschnout. Na zimní stanoviště přijdou až během listopadu.