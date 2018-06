Kajínkova advokátka Slámová zařídila psovi vlastní pokoj

"V tom pokoji má i sofa, ale samozřejmě spí s náma v posteli. Je to můj miláček a hrozně ho rozmazluju," říká s úsměvem Slámová. Fenka se jmenuje Roňa a do rodiny Slámových přišla, když jí byl rok.

"Jméno už měla, vzala jsem si ji od lidí, kteří na ni neměli čas. Mám tahle plemena ráda, původně jsem měla bulteriéra. Líbí se mi, že jsou střední velikosti a hlavně mají nádherné tělo, je to neskutečná hra svalů. A taky jsou to sebevědomí psi, kteří si nepotřebují nic dokazovat, takže když je nemá blbec, který je cvičí za nějakým šíleným účelem, jsou to zlatíčka," říká Slámová.

Se svým psím miláčkem má Slámová prý společné právě sebevědomí. "To je pravda, já si taky nemusím nic dokazovat," směje se právnička. Psa si užívá hlavně o víkendech, které trácí na zahradě, kde má prý krásné květiny a vířivku. "Tam si občas taky ráda zarelaxuju. Doma je mi zkrátka nejlíp," říká.

Pracovní povinnosti ji z domova odvedly i na konci týdne, přijela totiž do Karlových Varů představit film Kajínek. Její postavu v něm hraje Tatiana Vilhelmová.

Slámová se představila v novém krátkém účesu, se kterým je velmi spokojená. Na premiéru filmu 5. srpna se ráda přijde podívat, pokud nebude muset být pracovně mimo. A Kajínek, který je odsouzen na doživotí, i když se Slámová několik let snažila o jeho propuštění na svobodu, uvidí film ve své cele na DVD.

Ve filmu režiséra Petra Jákla si hlavní roli Kajínka zahrál ruský herec Konstantin Lavroněnko, objeví se tu také Michal Dlouhý i se svým nedávno zemřelým bratrem Vladimírem, Alice Bendová nebo Vašek Noid Bárta.