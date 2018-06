Johana Saudková o manželovi v kómatu: Když řeknu Kájo, pohne očima

Výtvarník Kája Saudek upadl do kómatu poté, co na Velký pátek 2006 vdechl sousto tatarského bifteku, které zůstalo v dýchací trubici. Leží v motolské nemocnici na Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče.

„Když řeknu Kájo, tak jsem tady, vidím, že pohne očima, otočí hlavu,“ prozradila Saudková. „To není těžké kóma, ale mimovědomí, oči mu nebloudí,“ dodala.

Manžel jí prý dokonce občas zmáčkne ruku. Saudková mu vaří a krmí ho, polykací reflex mu totiž zůstal. Někdy mu dá i trochu vína. „A zkusila jsem i takovou naši hru. Nikdy jsem neuměla stočit jazyk do ruličky. Tak říkám Kájo, jestli mě slyšíš, dej jazyk do ruličky. Nic se nestalo. Ale druhý den přijdu a on vyplázne jazyk do ruličky. Prostě trvá dlouho, než to tam dojde,“ popisuje Saudková, která se u jeho postele střídá s dcerou Berenikou, synem Patrikem či vnučkou Natálkou tak, aby u něj denně byl někdo blízký.

Kája Saudek s dcerou Berenikou v roce 2005

„Co se týče budoucnosti, lékaři mi neříkají nic. Mluvíme o tom, co Kája jedl, jak se má a kdy s ním radši nemám cvičit, protože má virózu. Anebo mi sestřička řekne: Dneska budete mít z Káji radost, dneska sedí v křesle už čtyři hodiny,“ popsala Saudková.